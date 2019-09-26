Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T17:00Z
https://ria.ru/20190926/1559171083.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151468/06/1514680646_158:0:3799:2048_1036x0_80_0_0_ff5aeb2310bc597b43fc395b3b626dab.jpg
РИА Новости
Липецкая область

Липецкий облсовет расширил меры защиты пострадавших дольщиков

17:00 26.09.2019
18
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтроящиеся дома
Строящиеся дома
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Липецкий областной Совет депутатов утвердил изменения в закон о защите прав участников долевого строительства, в соответствии с которыми, в частности, вместо реестра пострадавших граждан вводится реестр проблемных домов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Поправки приняты в четверг на сессии облсовета для приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.

"Реестр будет формироваться в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Сюда автоматически будут попадать те объекты, где застройщиком нарушены сроки более чем на шесть месяцев, либо застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. То есть, пострадавшим гражданам не надо проходить каких- либо дополнительных процедур, - приводится в сообщении комментарий председателя областного Совета депутатов Павла Путилина.

Кроме того, вводится новая мера поддержки пострадавших дольщиков: им могут предложить идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором.
При этом пострадавшие граждане освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику. Кроме того, инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения торгов.
В числе других изменений, внесенных депутатами в областное законодательство, - освобождение депутатов Советов депутатов сельских поселений от необходимости ежегодно подавать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Таким образом, процесс подачи сведений о доходах для сельских депутатов становится проще. Отчитываться им придётся лишь в двух случаях: декларацию необходимо подать в течение четырех месяцев со дня избраниям депутатом, а также, если сумма сделки в отчетном году превысила семейный доход депутата за три года.
Строительство ЖК Лайково
25 сентября, 15:54РИА Недвижимость
Фонд помощи обманутым дольщикам появится в Калининградской области
"Поправки направлены на поддержку сельских депутатов, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе. Значительная их часть – это работники бюджетной сферы, а также пенсионеры, то есть граждане, получающие единственный доход. Для них сбор всех справок зачастую превращается еще и в серьезную трудность: нужно отпрашиваться с работы, ехать за необходимыми документами, тратить для этого личные средства", - пояснил Путилин.
000000
Обсудить 0
Липецкая областьОбщество
Рекомендуем
Рубли
Власти Ленобласти сформировали новый бюджет региона с уклоном на соцсферу
РИА
Новости
Пассажиры в салоне самолета
Жителям труднодоступных районов Поморья частично компенсируют авиаперевозки
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%
Российские рубли
Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования
Лента
новостей
Форум гражданских активистов Сообщество
В Тамбовской области открылся форум гражданских активистов "Сообщество"
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев
Глава "Аэрофлота" провел заседание комитета РСПП по регуляторной политике
Дети с воспитателем в детском саду
Работникам школ и детских садов в Московской области увеличат зарплаты
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Главстройнадзор Подмосковья проверит 21 объект массового пребывания людей
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Детские товары из Москвы заинтересовали покупателей из 38 стран
Оплата услуг ЖКХ
Единую информационную систему состояния сферы ЖКХ создадут в Ленобласти
Пассажирский самолет в небе
Нижегородская область выделит средства на субсидирование авиаперевозок
Инновационно-образовательный центр Техноград на ВДНХ
В "Технограде" 29 сентября пройдет практикум по карьерному развитию
Заседание Московской областной Думы
Бюджет Московской области на этот год увеличили почти на 30 млрд рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния