Липецкий облсовет расширил меры защиты пострадавших дольщиков

ЛИПЕЦК, 26 сен – РИА Новости. Липецкий областной Совет депутатов утвердил изменения в закон о защите прав участников долевого строительства, в соответствии с которыми, в частности, вместо реестра пострадавших граждан вводится реестр проблемных домов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Поправки приняты в четверг на сессии облсовета для приведения регионального закона в соответствие с федеральным законодательством.

"Реестр будет формироваться в электронной форме в единой информационной системе жилищного строительства. Сюда автоматически будут попадать те объекты, где застройщиком нарушены сроки более чем на шесть месяцев, либо застройщик признан банкротом и в отношении его открыто конкурсное производство. То есть, пострадавшим гражданам не надо проходить каких- либо дополнительных процедур, - приводится в сообщении комментарий председателя областного Совета депутатов Павла Путилина.

Кроме того, вводится новая мера поддержки пострадавших дольщиков: им могут предложить идентичную квартиру в ином доме, который строится или уже построен инвестором.

При этом пострадавшие граждане освобождаются от оплаты той площади, которую они уже оплатили первому застройщику. Кроме того, инвестору, который берет на себя обязательство достроить проблемный дом, может быть предоставлен компенсационный земельный участок без проведения торгов.

В числе других изменений, внесенных депутатами в областное законодательство, - освобождение депутатов Советов депутатов сельских поселений от необходимости ежегодно подавать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Таким образом, процесс подачи сведений о доходах для сельских депутатов становится проще. Отчитываться им придётся лишь в двух случаях: декларацию необходимо подать в течение четырех месяцев со дня избраниям депутатом, а также, если сумма сделки в отчетном году превысила семейный доход депутата за три года.