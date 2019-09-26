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РИА Новости

Партия Порошенко раскритиковала слова Зеленского Трампу

16:52 26.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерБывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
Бывший президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на предвыборном митинге в Стрые
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 26 сен – РИА Новости. Партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала опрометчивыми и непродуманными высказывания главы государства Владимира Зеленского, который в разговоре с лидером США Дональдом Трампом признал, что Евросоюз меньше, чем США поддерживает Киев.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Зеленский, в частности, жаловался на то, что Германия и Франция не соблюдают санкции против России. На это Трамп указал Зеленскому, что США помогают Украине значительно больше, чем европейские страны. Зеленский в ответ заявил, что согласен с американским президентом "на 1000 процентов".

"Европейская солидарность" с глубоким беспокойством отмечает, что подобные опрометчивые и непродуманные высказывания президента могут осложнить международную поддержку Украины", - говорится в заявлении партии, опубликованном в четверг в Facebook.

При этом политическая сила призвала Зеленского, его офис и министерство иностранных дел приложить все усилия для сохранения поддержки Украины в США и высокого уровня доверия со стороны европейских партнеров, в частности, стран "нормандского формата". "Дипломатия и международные отношения не прощают дилетантства, требуют вдумчивого отношения и профессионального подхода", - говорится в заявлении.
"Европейская солидарность" также подчеркнула, что ценит военную и макрофинансовую помощь, а также помощь в сфере безопасности, которую Украине в течение пяти лет предоставляли США и Евросоюз и требует от украинской власти сохранить доверительные отношения со всеми партнерами.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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