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РИА Новости
Культура

У участницы команды КВН "Сборная Снежногорска" обнаружили рак

16:32 26.09.2019 (обновлено: 16:43 26.09.2019)
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© аккаунт Евгении Жариковой во "ВКонтакте"Сергей и Евгения Жарикова
Сергей и Евгения Жарикова
© аккаунт Евгении Жариковой во "ВКонтакте"
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У Евгении Жариковой, выступающей в команде КВН "Сборная Снежногорска", обнаружили онкологическое заболевание. Об этом рассказал ее супруг и капитан команды Сергей Жариков.
"Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
По его словам, опухоль неоперабельна. Его жена будет проходить курсы лучевой терапии и химиотерапии.
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