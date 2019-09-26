У участницы команды КВН "Сборная Снежногорска" обнаружили рак

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. У Евгении Жариковой, выступающей в команде КВН "Сборная Снежногорска", обнаружили онкологическое заболевание. Об этом рассказал ее супруг и капитан команды Сергей Жариков.
"Вот наконец стал известен точный диагноз. Саркома желудка четвертой степени. К сожалению, болезнь очень поздно дала о себе знать", — написал он на своей странице во "ВКонтакте".
По его словам, опухоль неоперабельна. Его жена будет проходить курсы лучевой терапии и химиотерапии.
14 сентября, 01:21КультураРазин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга