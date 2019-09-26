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РИА Новости

Глава "Аэрофлота" провел заседание комитета РСПП по регуляторной политике

16:29 26.09.2019 (обновлено: 16:30 26.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Виталий Савельев
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 сен – ПАО "Аэрофлот". Под председательством члена бюро правления РСПП, генерального директора Аэрофлота Виталия Савельева состоялось очередное заседание Комитета по регуляторной политике в составе Российского союза промышленников и предпринимателей.
Тема заседания — реализация механизма "регуляторной гильотины". Члены Комитета подвели промежуточные итоги проекта "регуляторной гильотины" и обсудили дальнейшие направления его развития.
Согласно поручению Президента России "регуляторная гильотина" предполагает, что после 1 января 2021 года все ранее принятые нормативные правовые акты и обязательные требования к бизнесу утратят свою силу. Вместо них будут разработаны и введены в действие новые нормы, содержащие актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах. Все нормативные требования к бизнесу в течение следующего года должны быть проанализированы федеральными органами на предмет актуальности, обоснованности и исполнимости.
При этом, как отметили участники заседания, крайне важно избежать "правового вакуума", особенно в таких отраслях, как тяжелая промышленность, атомная энергетика и транспорт.
Другой проблемой участники заседания назвали существующее дублирование контрольных механизмов в тех сферах, которые функционируют по международным стандартам или законам иностранных государств. "Регуляторная гильотина" могла бы решить эту проблему и снизить административную нагрузку на компании, которые действуют на транснациональном рынке в условиях конфликта различных юрисдикций. Для этого необходима гармонизация российских и международных законодательных требований.
Глава Комитета по регуляторной политике РСПП, генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев подчеркнул: "Для бизнес-сообщества концепция "регуляторной гильотины" — один из ключевых инструментов улучшения делового климата. Но реализация предлагаемой инициативы, "тонкая настройка" её механизмов должны стать предметом пристального внимания и конструктивной критики со стороны экспертов и деловых кругов. Это отвечает и нашим деловым интересам, и задачам прорывного развития России, которым Президент страны Владимир Владимирович Путин придает стратегическое значение".
Комитет по регуляторной политике создан в структуре РСПП в апреле 2018 года с целью развития конструктивного диалога между бизнесом, государственными органами и общественными институтами в сфере регулирования предпринимательства и экономики в России. В состав Комитета входят видные представители финансово-промышленного сектора, энергетики, горно-металлургической и минерально-химической промышленности, транспорта, производства высотехнологичного оборудования. Аэрофлот является единственным представителем гражданской авиации в данном постоянно действующем органе РСПП.
Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, восемь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
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