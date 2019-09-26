Бюджет Московской области на этот год увеличили почти на 30 млрд рублей

По словам министра экономики и финансов региона Елены Мухтияровой, размер бюджета изменили для реализации приоритетных направлений Подмосковья. Также были перераспределены средства, которые удалось сэкономить.

Теперь до конца года дополнительные денежные средства направят в медицинскую, образовательную и социальную сферы. Например, 1,2 миллиарда пойдут на закупку лекарств, 1,4 миллиарда рублей - на строительство соцобъектов. Столько же выделят на доплату к зарплатам работникам образования. Также будут выделены ресурсы на строительство дорог и экологию.