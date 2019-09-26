Работникам школ и детских садов в Московской области увеличат зарплаты

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли законопроект, в рамках которого будут увеличены зарплаты работников школ и детских садов. Кроме того, повысят размер субсидий этих учреждений на приобретение необходимых принадлежностей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Алексея Мазурова.
В настоящее время средняя зарплата в школах Московской области составляет 54,4 тысячи рублей. К концу текущего года ее увеличат до 56 тысяч рублей.
Также депутаты Мособлдумы приняли изменения в законы, которые регулируют финансовое обеспечение в школах, детских садах и частных образовательных организациях. Так, власти увеличили размер выделяемых средств на учебники и игрушки.