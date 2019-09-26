Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T16:27Z
https://ria.ru/20190926/1559168411.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155916/82/1559168247_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_b44c22357358b02b2b0d214d51d9b05c.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Работникам школ и детских садов в Московской области увеличат зарплаты

16:27 26.09.2019
15
© РИА Новости / Николай ХижнякДети с воспитателем в детском саду
Дети с воспитателем в детском саду
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Депутаты Мособлдумы приняли законопроект, в рамках которого будут увеличены зарплаты работников школ и детских садов. Кроме того, повысят размер субсидий этих учреждений на приобретение необходимых принадлежностей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы Алексея Мазурова.
В настоящее время средняя зарплата в школах Московской области составляет 54,4 тысячи рублей. К концу текущего года ее увеличат до 56 тысяч рублей.
Также депутаты Мособлдумы приняли изменения в законы, которые регулируют финансовое обеспечение в школах, детских садах и частных образовательных организациях. Так, власти увеличили размер выделяемых средств на учебники и игрушки.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Заседание Московской областной Думы
Бюджет Московской области на этот год увеличили почти на 30 млрд рублей
РИА
Новости
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил университет Дубна с 25-летним юбилеем
В университете "Дубна" построят общежитие на 600 мест
Пожарный шкаф и указатель направления эвакуации при пожаре в торговом центре
Главстройнадзор Подмосковья проверит 21 объект массового пребывания людей
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Детские товары из Москвы заинтересовали покупателей из 38 стран
Лента
новостей
Разгрузка контейнеров на железнодорожной станции
Объем агроэкспорта Подмосковья может увеличиться на 12%
Российские рубли
Тюменские власти выделят 250 млн рублей на закупку медоборудования
Детсад с яслями на 120 мест в Хабезском районе КЧР
Кабмин обсудит выделение средств на окончание строительства детсада в Туве
Строящиеся дома
Липецкий облсовет расширил меры защиты пострадавших дольщиков
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Глава Татарстана обратится к парламенту республики с ежегодным посланием
Пассажиры в салоне самолета
Жителям труднодоступных районов Поморья частично компенсируют авиаперевозки
Пассажирский самолет в небе
Нижегородская область выделит средства на субсидирование авиаперевозок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время проверки хода работ по благоустройству общественных пространств в Звездном городке
Набережную Леонежского озера в Звездном городке благоустроят в 2020 году
Вывеска туроператора Thomas Cook на здании в Москве
АТА: агентства продолжают продавать туры российских "дочек" Thomas Cook
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния