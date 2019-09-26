Бывшего следователя МВД по Самарской области будут судить за взятку

САМАРА, 26 сен — РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по расследованию преступлений в сфере экономики ГСУ ГУМВД по Самарской области Веры Рабинович, ее обвиняют в получении взятки, сообщает в четверг Следственный комитет РФ.

По версии следствия, Рабинович в декабре 2018 года через своих знакомых – предпринимателя Виталия Прокофьева и безработную Жанну Назарову - получила первую часть от общей суммы взятки в 15 миллионов рублей, после чего была задержана сотрудниками ФСБ. Деньги, по данным СК, обвиняемой передали от знакомого предпринимателя, который хотел привлечь своего должника к уголовной ответственности. Для этого Рабинович, по информации СК, должна была повлиять на следователя районного отдела МВД, в чьем производстве находилось уголовное дело, и руководство следственного отдела, чтобы те, в свою очередь, приняли соответствующее процессуальное решение.

Ранее СУСК по Самарской области сообщало, что Рабинович через двух посредников по факту получила из 15 миллионов рублей только 2,5 миллиона рублей, а Прокофьев попросил со взяткодателя в общей сложности 20 миллионов рублей, при этом 5 миллионов из этой суммы он хотел оставить себе, не сообщив об этом ни потерпевшему по делу, ни Рабинович.

По данным СК, Рабинович обвиняется в получении взятки, Прокофьев – в покушении на посредничество во взяточничестве, Назарова – в посредничестве во взяточничестве.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая виновность Рабинович, Прокофьева и Назаровой, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.