Калининградец, расстрелявший знакомых из ружья, получил 16 лет колонии

КАЛИНИНГРАД, 26 сен - РИА Новости. Суд приговорил жителя Калининградской области, который убил из ружья одного человека и ранил еще троих, к 16 годам лишения свободы за убийство общеопасным способом и другие преступления, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Наталья Гацко.

Следствие и суд установили, что 25 августа 2018 года в поселке Ильичево Полесского района вечером пьяный 59-летний местный житель, поругавшись со своим племянником и друзьями, несколько раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в их сторону. В результате один из мужчин умер на месте происшествия, еще двое получили огнестрельные ранения средней тяжести. Племянник мужчины, которого тот хотел убить, получил легкую травму.

"Приговором Калининградского областного суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, после отбытия основного наказания он будет ограничен в свободе еще 1,5 года", - сообщила Гацко.

Она отметила, что в ходе обыска в доме мужчины следствием обнаружено и изъято взрывчатое вещество - смесь порохов - общей массой 72 грамма, которое тот хранил незаконно.