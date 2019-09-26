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РИА Новости

Партия "Амцахара" назвала предстоящую инаугурацию Хаджимбы незаконной

16:04 26.09.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Абхазии
Второй тур президентских выборов в Абхазии
© Sputnik
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Второй тур президентских выборов в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 26 сен - РИА Новости. Политсовет оппозиционной партии "Амцахара", руководитель которой Алхас Квициния проиграл президентские выборы в Абхазии, считает незаконной инаугурацию переизбранного на второй срок главы республики Рауля Хаджимбы.
Инаугурация президента Абхазии состоится 9 октября.
"В связи с такой ситуацией вокруг выборов само прохождение инаугурации политсовет посчитал незаконным", - говорится в заявлении политсовета партии, которое было сделано по итогам расширенного заседания в четверг.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, чтобы быть избранным президентом.
Верховный суд Абхазии 20 сентября отказался удовлетворить иск проигравшего президентские выборы оппозиционера Квицинии о признании итогов второго тура недействительными. Его адвокаты намерены обжаловать это решение.
Аслан Бжания
20 сентября, 14:59РИА Новости
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Алхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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