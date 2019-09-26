Партия "Амцахара" назвала предстоящую инаугурацию Хаджимбы незаконной

Второй тур президентских выборов в Абхазии. Архивное фото

Второй тур президентских выборов в Абхазии

СУХУМ, 26 сен - РИА Новости. Политсовет оппозиционной партии "Амцахара", руководитель которой Алхас Квициния проиграл президентские выборы в Абхазии, считает незаконной инаугурацию переизбранного на второй срок главы республики Рауля Хаджимбы.

Инаугурация президента Абхазии состоится 9 октября.

"В связи с такой ситуацией вокруг выборов само прохождение инаугурации политсовет посчитал незаконным", - говорится в заявлении политсовета партии, которое было сделано по итогам расширенного заседания в четверг.

Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. Победил действующий президент Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что во втором туре ни один кандидат не получил достаточного количества голосов, чтобы быть избранным президентом.