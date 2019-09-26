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РИА Новости

В Калуге раскрыли дело об изнасилованиях 15-летней давности

15:59 26.09.2019 (обновлено: 17:29 26.09.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователи в Калужской области возобновили расследование двух уголовных дел об изнасилованиях, совершенных в 2004 году, сообщает региональное СУ СК России. Криминалисты вышли на след преступника после того, как получили результаты генной экспертизы улик.
Эксперты выявили, что биологические следы с места преступления совпадают с генотипом человека, который отбывает наказание за аналогичное деяние.
По версии следствия, в июне 2004 года обвиняемый напал на девушку в Калуге, оттащил в котлован дома и совершил изнасилование. В ноябре того же года он изнасиловал другую девушку, угрожая убить ее. Мужчине предъявили обвинение по ч.1 и ч.2 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование").
В ходе допроса обвиняемый признался в совершении преступления. Расследование продолжается.
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СКСК РФКалужская областьРоссияПроисшествия
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