В Калуге раскрыли дело об изнасилованиях 15-летней давности

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Следователи в Калужской области возобновили расследование двух уголовных дел об изнасилованиях, совершенных в 2004 году, сообщает региональное СУ СК России. Криминалисты вышли на след преступника после того, как получили результаты генной экспертизы улик.
Эксперты выявили, что биологические следы с места преступления совпадают с генотипом человека, который отбывает наказание за аналогичное деяние.
По версии следствия, в июне 2004 года обвиняемый напал на девушку в Калуге, оттащил в котлован дома и совершил изнасилование. В ноябре того же года он изнасиловал другую девушку, угрожая убить ее. Мужчине предъявили обвинение по ч.1 и ч.2 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование").
В ходе допроса обвиняемый признался в совершении преступления. Расследование продолжается.