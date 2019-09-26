В Калуге раскрыли дело об изнасилованиях 15-летней давности

Эксперты выявили, что биологические следы с места преступления совпадают с генотипом человека, который отбывает наказание за аналогичное деяние.

По версии следствия, в июне 2004 года обвиняемый напал на девушку в Калуге, оттащил в котлован дома и совершил изнасилование. В ноябре того же года он изнасиловал другую девушку, угрожая убить ее. Мужчине предъявили обвинение по ч.1 и ч.2 статьи 131 УК РФ ("Изнасилование").