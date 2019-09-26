Новый настоятель назначен в Семионову обитель вместо арестованного клирика

УФА, 26 сен – РИА Новости. Оренбургская епархия назначила протоиерея Иоанна Кочанкина на должность руководителя религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" вместо Николая Стремского, арестованного по подозрению в разврате и изнасиловании несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе оренбургской епархии.

"Стремский снят с должности настоятеля обители, и назначен новый руководитель - протоиерей Иоанн Кочанкин. Он служил в архитектурном управлении епархии, построил храм в Оренбурге. В настоящее время в обители в Саракташе продолжаются совершаться богослужения, гимназия тоже работает в штатном режиме, учеба не прервана", - рассказали в пресс-службе.

В епархии отметили, что "как только стало известно об аресте священника, митрополит взял ситуацию на контроль и распорядился о запрете в священнослужении на время расследования".

Кочанкин возглавляет епархиальный отдел по церковной архитектуре и иконописи, сообщили в пресс-службе.

"Он продолжает возглавлять отдел.... и будет одновременно управлять обителью",- сказали в епархии.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Власти области заявили, что изучат бытовые условия этих детей и окажут помочь.