Джонсон назвал смерть Ширака утратой для многих поколений

ЛОНДОН, 26 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Жак Ширак определил судьбу нации, его уход является утратой для многих поколений, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении своих родных. Он занимал должность президента Франции с 1995 по 2007 год, а до этого в течение 18 лет (с 1977 по 1995 год) был мэром Парижа.
"Жак Ширак был масштабным политиком, сформировавшим за период своего лидерства судьбу нации, его президентская карьера продолжалась десятилетия. Эта потеря будет ощущаться всей Францией многими будущими поколениями. Приношу все мои соболезнования его семье и всему французскому народу", - заявил Джонсон в Twitter. Последнее предложение Джонсон написал на французском языке.
Вчера, 14:52РИА НовостиБиография Жака Ширака