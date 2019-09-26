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РИА Новости

Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Персидском заливе

15:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Персидском заливе, сообщил российский МИД.
"Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии, Персидском заливе и другие региональные и международные проблемы", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, на прошедшей в среду встрече стороны рассмотрели современные угрозы многополярности и стратегической стабильности, обсудили вопросы взаимодействия России с секретариатом ООН.
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