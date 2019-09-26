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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В ЕС согласовали новый санкционный список по Венесуэле, сообщил источник

15:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС
Флаги ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Подготовительный орган Совета ЕС согласовал проект нового санкционного списка по Венесуэле, сообщил в четверг диписточник, знакомый с повесткой заседания.
Он подтвердил, что комитет постпредов рассматривал в среду пункт о принятии проекта решения Совета ЕС о введении ограничительных мер в связи с ситуацией в Венесуэле.
При этом в повестке он значился как не подлежащий отдельному обсуждению, и речь в нем шла о "новом списке". "Принятие таких мер мы не комментируем до их официального оглашения", - сказал РИА Новости источник, не уточнив, кто будет фигурировать в списке.
Комитет постпредов отвечает за координацию и подготовку работы различных структур Совета, согласование документов, которые вносятся на утверждение Совета.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
24 сентября, 17:26Попытка госпереворота в Венесуэле
США расширили список санкций против Венесуэлы
Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не исключала, что ЕС может усилить санкции в отношении отдельных представителей Венесуэлы, если ситуация в стране будет развиваться негативно. ЕС также неоднократно заявлял, что готов использовать "все необходимые меры" для реагирования на события в этой стране.
ЕС ввел санкции в отношении Венесуэлы в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которые могут использоваться для репрессий, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении 18 лиц, занимающих официальные должности и ответственных, по мнению ЕС, за нарушения прав человека, а также за подрыв демократии и верховенства права в Венесуэле.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеФедерика МогериниБрюссельЕвросоюзВенесуэлаВ мире
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