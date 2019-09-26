В ЕС согласовали новый санкционный список по Венесуэле, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Подготовительный орган Совета ЕС согласовал проект нового санкционного списка по Венесуэле, сообщил в четверг диписточник, знакомый с повесткой заседания.

Он подтвердил, что комитет постпредов рассматривал в среду пункт о принятии проекта решения Совета ЕС о введении ограничительных мер в связи с ситуацией в Венесуэле.

При этом в повестке он значился как не подлежащий отдельному обсуждению, и речь в нем шла о "новом списке". "Принятие таких мер мы не комментируем до их официального оглашения", - сказал РИА Новости источник, не уточнив, кто будет фигурировать в списке.

Комитет постпредов отвечает за координацию и подготовку работы различных структур Совета, согласование документов, которые вносятся на утверждение Совета.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не исключала, что ЕС может усилить санкции в отношении отдельных представителей Венесуэлы, если ситуация в стране будет развиваться негативно. ЕС также неоднократно заявлял, что готов использовать "все необходимые меры" для реагирования на события в этой стране.