Пресс-конференция академика РАН А. Чубарьяна и его зарубежных коллег

Участники:
- научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр ЧУБАРЬЯН;
- директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав ДАНИЛОВИЧ;
- профессор Университета Бари (Италия) Антонио Джулио Де РОБЕРТИС.
1 октября в Москве откроется двухдневная Международная научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны", в ходе которой ученые из ряда европейских стран обсудят широкий круг вопросов, связанных с причинами и обстоятельствами подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, хода и провала англо-франко-советских переговоров, подписания советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года, а также развития кризисной ситуации осенью 1939 года в Европе. Эксперты расскажут о своих впечатлениях о ходе научной дискуссии и о выводах, к которым пришли участники обсуждения.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр ЧУБАРЬЯН;
- директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав ДАНИЛОВИЧ;
- профессор Университета Бари (Италия) Антонио Джулио Де РОБЕРТИС.
1 октября в Москве откроется двухдневная Международная научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны", в ходе которой ученые из ряда европейских стран обсудят широкий круг вопросов, связанных с причинами и обстоятельствами подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, хода и провала англо-франко-советских переговоров, подписания советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года, а также развития кризисной ситуации осенью 1939 года в Европе. Эксперты расскажут о своих впечатлениях о ходе научной дискуссии и о выводах, к которым пришли участники обсуждения.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/