Пресс-конференция академика РАН А. Чубарьяна и его зарубежных коллег

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2 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам Международной научной конференции к 80-летию начала Второй мировой войны.