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РИА Новости

Пресс-конференция академика РАН А. Чубарьяна и его зарубежных коллег

15:42 26.09.2019 (обновлено: 15:44 26.09.2019)
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2 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция по итогам Международной научной конференции к 80-летию начала Второй мировой войны.
Участники:
- научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр ЧУБАРЬЯН;
- директор Института истории НАН Беларуси Вячеслав ДАНИЛОВИЧ;
- профессор Университета Бари (Италия) Антонио Джулио Де РОБЕРТИС.

1 октября в Москве откроется двухдневная Международная научная конференция "80-летие начала Второй мировой войны", в ходе которой ученые из ряда европейских стран обсудят широкий круг вопросов, связанных с причинами и обстоятельствами подписания Мюнхенского соглашения 1938 года, хода и провала англо-франко-советских переговоров, подписания советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года, а также развития кризисной ситуации осенью 1939 года в Европе. Эксперты расскажут о своих впечатлениях о ходе научной дискуссии и о выводах, к которым пришли участники обсуждения.

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