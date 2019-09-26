Москва призвала Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Москва призывает официальный Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Призываем официальный Киев отказаться от порочной практики обеления нацистских приспешников и глумления над историей, а их заокеанских друзей прислушаться к голосу разума и не поддерживать подобные позорные мероприятия", - отмечается в сообщении.

В МИД отметили, что наблюдают на Украине "регулярные попытки подмены исторических понятий".

"Особенно "ударно" на этом направлении трудился директор так называемого Украинского института национальной памяти, который поставил на поток фабрикацию исторических фальшивок, в том числе оправдывающих членов Украинской повстанческой армии* (УПА*), , называя их борцами за независимость", - говорится в сообщении.

"Так, в начале сентября в киевской еврейской библиотеке им. О.Шварцмана прошла выставка ко Дню независимости Украины, в рамках которой, в частности, демонстрировались книги и экспонаты в честь нацистских коллаборантов и организаторов еврейских погромов Степана Бандеры и Андрея Мельника, которых на современной Украине пытаются уравнять с жертвами нацизма", - отметили в МИД РФ.

"Совсем вопиющий случай произошел 22 августа в городе Самбор Львовской области, где на еврейском кладбище в присутствии местной администрации, главы греко-католической церкви Святослава, "главы" так называемой православной церкви Украины Епифания и раввина Якова Дова Блаха был установлен памятник членам ОУН-УПА*, участвовавшим в убийствах евреев. То есть памятник палачам на могилах жертв. Речь идет не только о пренебрежении историческими фактами, но и об оскорблении памяти невинно убиенных людей", - подчеркнули в министерстве.

Там указали и на участие в церемонии посла Канады на Украине и канадских военнослужащих, прибывших для обучения офицеров ВСУ.

"Указанные случаи являются ярким примером подмены понятий и реабилитации пособников нацизма. Попытки уравнять жертв нацизма и их убийц не имеют ничего общего с толерантностью и примирением. Это кощунство над памятью погибших, и оно заслуживает резкого и всеобщего осуждения", - заключили в МИД РФ.