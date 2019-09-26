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РИА Новости

Обожженных маслом в Турции детей выпишут из больницы в ближайшие дни

15:27 26.09.2019 (обновлено: 15:31 26.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКапельница в детской больнице
Капельница в детской больнице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Капельница в детской больнице. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Двое детей, обожженных кипящим маслом в Турции, будут выписаны один в пятницу, а другой – в понедельник на следующей недели, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.
Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран.
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки инцидента следственными органами. В настоящее время дети находятся в больнице в Екатеринбурге.
"Старшего выписывают завтра, младшего выписывают в понедельник", - сказали в пресс-службе.
Пресс-секретарь добавила, что после выписки дети будут находиться на амбулаторном лечении.
"Они потом будут приглашены в клинико-диагностические поликлиники Девятой детской больницы", - отметила собеседница агентства.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмСледственный комитет РФАлександр БастрыкинТурцияЕкатеринбургРоссияПроисшествия
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