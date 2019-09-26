Обожженных маслом в Турции детей выпишут из больницы в ближайшие дни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости, Ольга Ерачина. Двое детей, обожженных кипящим маслом в Турции, будут выписаны один в пятницу, а другой – в понедельник на следующей недели, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга.

Двое детей 3,5 года и 10 лет из Екатеринбурга получили ожоги от горящего масла, которым их случайно облили на ужине в турецком отеле. По словам отца пострадавших, инцидент произошел в поселке Кестель, ошибку допустил во время шоу, посвященного завершению тура, повар отеля. Мужчина сообщил, что пострадали восемь туристов из разных стран.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил центральному аппарату ведомства проконтролировать ход проверки инцидента следственными органами. В настоящее время дети находятся в больнице в Екатеринбурге.

"Старшего выписывают завтра, младшего выписывают в понедельник", - сказали в пресс-службе.

Пресс-секретарь добавила, что после выписки дети будут находиться на амбулаторном лечении.