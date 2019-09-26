Серьезных оснований для импичмента Трампа нет, считают эксперты

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Серьезных оснований для импичмента американского президента Дональда Трампа нет, стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским не показывает, что имел место шантаж, поэтому демократам не за что зацепиться, считают эксперты.

Ранее демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника – Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.

"Демократы, в некотором смысле, совершили политический самострел. Пока не вырисовывается серьезных оснований для импичмента, хотя может у них что-то есть в загашнике. Но разговор не показывает, что Трамп шантажировал Зеленского", - заявил президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин на пресс-конференции "Украинская карта в американских политических раскладах: шестерка или джокер?" в МИА "Россия сегодня".

Он считает, что самой большой жертвой ситуации стал Байден-старший.

"Сегодня демократам будет очень трудно номинировать его на пост кандидата в президенты США: даже если ничего против него не будет найдено, след останется негативный. Так что демократы своего кандидата вольно или невольно убрали собственными руками", - отметил эксперт.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян не исключил, что вся эта история могла быть и вовсе срежессированна главой Белого дома

"Складывается впечатление, что это все была прекрасная комбинация, разыгранная не демократами, а Дональдом Трампом. Сначала появляется человек, который публикует, что Трамп шантажирует Зеленского. Это принимается на веру, и демократы на основе этого запускают крайне специфическую и ответственную процедуру как импичмент, после чего Трамп держит интригу, ничего не публикует, поднимая градус конфликта - и в нужный момент, когда уже началась процедура, когда демократы шаг назад сделать не смогут, он выбрасывает эту стенограмму, где ни то, что нет слов, привязанных к шантажу, само выступление Трампа слишком тактично для него самого, там вообще не за что зацепиться. Чего требует американский президент? Он просто требует провести расследование в отношении должностного преступления, совершенного бывшим вице-президентом США, который использовал служебное положение в своих интересах. Кто что может возразить Трампу по этому поводу?" - отметил политолог.

Он полагает, что значительная часть демократов не будет голосовать за импичмент, чтобы не позориться.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден–старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.