Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T15:25Z
https://ria.ru/20190926/1559164529.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155912/74/1559127437_0:148:3112:1899_1036x0_80_0_0_de64eeeea21e4897344060353eb0afd2.jpg
РИА Новости

Серьезных оснований для импичмента Трампа нет, считают эксперты

15:25 26.09.2019
361
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Серьезных оснований для импичмента американского президента Дональда Трампа нет, стенограмма его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским не показывает, что имел место шантаж, поэтому демократам не за что зацепиться, считают эксперты.
Ранее демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника – Джо Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 15:00РИА Новости
Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом
"Демократы, в некотором смысле, совершили политический самострел. Пока не вырисовывается серьезных оснований для импичмента, хотя может у них что-то есть в загашнике. Но разговор не показывает, что Трамп шантажировал Зеленского", - заявил президент Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин на пресс-конференции "Украинская карта в американских политических раскладах: шестерка или джокер?" в МИА "Россия сегодня".
Он считает, что самой большой жертвой ситуации стал Байден-старший.
"Сегодня демократам будет очень трудно номинировать его на пост кандидата в президенты США: даже если ничего против него не будет найдено, след останется негативный. Так что демократы своего кандидата вольно или невольно убрали собственными руками", - отметил эксперт.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян не исключил, что вся эта история могла быть и вовсе срежессированна главой Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Вчера, 11:50РИА Новости
В Кремле прокомментировали публикацию разговора Трампа и Зеленского
"Складывается впечатление, что это все была прекрасная комбинация, разыгранная не демократами, а Дональдом Трампом. Сначала появляется человек, который публикует, что Трамп шантажирует Зеленского. Это принимается на веру, и демократы на основе этого запускают крайне специфическую и ответственную процедуру как импичмент, после чего Трамп держит интригу, ничего не публикует, поднимая градус конфликта - и в нужный момент, когда уже началась процедура, когда демократы шаг назад сделать не смогут, он выбрасывает эту стенограмму, где ни то, что нет слов, привязанных к шантажу, само выступление Трампа слишком тактично для него самого, там вообще не за что зацепиться. Чего требует американский президент? Он просто требует провести расследование в отношении должностного преступления, совершенного бывшим вице-президентом США, который использовал служебное положение в своих интересах. Кто что может возразить Трампу по этому поводу?" - отметил политолог.
Он полагает, что значительная часть демократов не будет голосовать за импичмент, чтобы не позориться.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в июле разговора президентов Украины и США. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден–старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что президент США просил об этом в обмен на гарантии помощи Украине, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group – одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Назначенный после Шокина генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, которые Байден-старший или его сын могли допускать на территории страны. Шокин подавал иск в Верховный суд о признании незаконным его увольнения с должности.
200000
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп может принудить Украину к переговорам с Россией, считает политолог
РИА
Новости
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Перенос штаб-квартиры ООН повлечет огромные расходы, заявил эксперт
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Эксперт оценила слова Зеленского об обещании Трампа помочь "вернуть" Крым
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Лента
новостей
Ветераны УПА у памятника Степану Бандере
Москва призвала Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Скабеева высмеяла реакцию Зеленского на стенограмму разговора с Трампом
Экс-президент Франции Жак Ширак
Косачев назвал Ширака политиком мирового масштаба
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
В МИД прокомментировали слушания в конгрессе о беседе Трампа и Зеленского
Президент Франции Жак Ширак, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Юрий Лужков (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
Лужков рассказал о дружбе с Шираком
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики в Киеве. 18 июля 2019
Зеленский объяснил свои слова из беседы с Трампом о прокуроре
Виктор Шокин, назначенный на должность генерального прокурора Украины. 2015 год
Экс-генпрокурор Украины подал иск о признании его увольнения незаконным
Флаги ЕС
В ЕС согласовали новый санкционный список по Венесуэле, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
03:35Росприроднадзор предварительно запретил вылов морских животных в 2020 году
03:33В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
Лента новостейМолния