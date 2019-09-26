Мосгорсуд подтвердил штраф в 200 тысяч рублей националисту Демушкину

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным штраф в 200 тысяч рублей одному из организаторов Русских маршей Дмитрию Демушкину за участие в несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.

"Решение суда первой инстанции в отношении Демушкина в части назначения наказания оставлено без изменения", - сказали в Мосгорсуде.

По данным полиции, в тот день порядка 1,5 тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции, посвященной выборам в Мосгордуму, из них около 600 были задержаны.