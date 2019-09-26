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РИА Новости

Мосгорсуд подтвердил штраф в 200 тысяч рублей националисту Демушкину

15:21 26.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковский городской суд
Московский городской суд
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным штраф в 200 тысяч рублей одному из организаторов Русских маршей Дмитрию Демушкину за участие в несанкционированной акции 3 августа в центре столицы, сообщили РИА Новости в суде.
"Решение суда первой инстанции в отношении Демушкина в части назначения наказания оставлено без изменения", - сказали в Мосгорсуде.
По данным полиции, в тот день порядка 1,5 тысяч человек приняли участие в несанкционированной акции, посвященной выборам в Мосгордуму, из них около 600 были задержаны.
Демушкин ранее сообщил РИА Новости, что был задержан в метро по пути с несогласованной акции. При этом, по его утверждению, он был на митинге в качестве журналиста сетевого издания White News.
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