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РИА Новости

В Кировской области девочка уговорила друга обокрасть прабабушку

15:17 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка вместе с 18-летним приятелем обокрали ее прабабушку в Кировской области, забрав 450 тысяч рублей, дело передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, украсть деньги предложила девочка. Вечером 30 июня они с приятелем пришли в квартиру 84-летней пенсионерки, и пока девочка ее отвлекала, юноша похитил из тумбочки деньги.
"В отношении двух жителей Слободского района было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Обвиняемые признали вину в совершенном преступлении, возместили пенсионерке материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд", - сообщает СУСК.
Полицейский
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Следственный комитет РФКировская областьРоссияПроисшествия
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