В Кировской области девочка уговорила друга обокрасть прабабушку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен — РИА Новости. Тринадцатилетняя девочка вместе с 18-летним приятелем обокрали ее прабабушку в Кировской области, забрав 450 тысяч рублей, дело передано в суд, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, украсть деньги предложила девочка. Вечером 30 июня они с приятелем пришли в квартиру 84-летней пенсионерки, и пока девочка ее отвлекала, юноша похитил из тумбочки деньги.
"В отношении двух жителей Слободского района было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Обвиняемые признали вину в совершенном преступлении, возместили пенсионерке материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд", - сообщает СУСК.