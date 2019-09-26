В Кировской области девочка уговорила друга обокрасть прабабушку

"В отношении двух жителей Слободского района было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Обвиняемые признали вину в совершенном преступлении, возместили пенсионерке материальный ущерб. Уголовное дело направлено в суд", - сообщает СУСК.