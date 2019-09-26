СК завел дело на саратовского полицейского за получение взятки

САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководящего сотрудника отдела полиции в городе Энгельсе Саратовской области, подозреваемого в получении взятки от бизнесмена за покровительство, сообщает в четверг СУСК РФ по области.

По версии следствия, с августа 2016 по май 2019 года руководящий сотрудник одного из отделов полиции в составе межмуниципального управления МВД "Энгельсское" лично получил от предпринимателя не менее 134 тысяч рублей. Взятка предназначалась за предоставление служебной информации о предстоящих проверках в сфере торговли, отказ от проверок его бизнеса, а также непривлечение бизнесмена к ответственности в случае возможных нарушений.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)"… В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.

Фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что подозреваемым является заместитель начальника отдела полиции №4 в составе МУ МВД России "Энгельсское".