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РИА Новости

СК завел дело на саратовского полицейского за получение взятки

14:53 26.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководящего сотрудника отдела полиции в городе Энгельсе Саратовской области, подозреваемого в получении взятки от бизнесмена за покровительство, сообщает в четверг СУСК РФ по области.
По версии следствия, с августа 2016 по май 2019 года руководящий сотрудник одного из отделов полиции в составе межмуниципального управления МВД "Энгельсское" лично получил от предпринимателя не менее 134 тысяч рублей. Взятка предназначалась за предоставление служебной информации о предстоящих проверках в сфере торговли, отказ от проверок его бизнеса, а также непривлечение бизнесмена к ответственности в случае возможных нарушений.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)"… В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - говорится в сообщении.
Фигуранту дела грозит до восьми лет лишения свободы.
Источник в силовых структурах региона уточнил РИА Новости, что подозреваемым является заместитель начальника отдела полиции №4 в составе МУ МВД России "Энгельсское".
В пресс-службе главка МВД по региону сообщили РИА Новости, что по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника органов внутренних дел проводится служебная проверка. "Если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством", - отметили в пресс-службе.
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Следственный комитет РФМВД РФСаратовская областьРоссияПроисшествия
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