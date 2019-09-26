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РИА Новости
Нижегородская область

На Digital Summit в Нижнем Новгороде обсудят потенциал цифровой экономики

14:47 26.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Нижегородская область использует потенциал цифровой экономики для развития, заявил губернатор Глеб Никитин на открытии международного Digital Summit в Нижнем Новгороде.
Международный саммит цифровых технологий Digital Summit проходит на территории Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде 26-27 сентября. В рамках саммита обсуждаются вопросы, связанные с реализацией национального проекта "Цифровая экономика".
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"Способность региона использовать потенциал цифровой экономики - это его важнейшее конкурентное преимущество. И наиболее эффективными в самых разных сферах будут те субъекты, в которых цифровая трансформация станет основой стратегии развития. Сейчас в Нижегородской области активно реализуется национальный проект "Цифровая экономика", который оказал существенное влияние на расстановку приоритетов стратегии социально-экономического развития региона", - заявил Никитин.
Глава региона подчеркнул, что стратегия предусматривает реализацию более 70 проектов и инициатив, направленных на цифровую трансформацию в сферах здравоохранения, образования, культуры, промышленности, транспорта и ЖКХ, агропромышленного комплекса, государственного управления и электронной демократии, а также развитие в регионе отрасли информационных технологий.
"Так, в системе здравоохранения в рамках проекта будет проведено оснащение компьютерной техникой медицинских учреждений, модернизированы центры обработки данных и региональная медицинская информационная система, обеспечено подключение к интернету всех медицинских учреждений региона", - сказал Никитин.
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Глава региона также отметил, что цифровые технологии помогают привлекать граждан к управлению регионом. "С 2018 года реализуется проект по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства". В Нижегородской области отборы на пост руководителей регионального уровня проходят при привлечении широкой общественности и лидеров общественного мнения, вспомогательную роль в этом играют именно цифровые технологии", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что "игнорировать процесс цифровой трансформации у регионов не получится, и способность региона использовать потенциал цифровой экономики — это важнейшее конкурентное преимущество".
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьЭкономика
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