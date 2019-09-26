На Digital Summit в Нижнем Новгороде обсудят потенциал цифровой экономики

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сен - РИА Новости. Нижегородская область использует потенциал цифровой экономики для развития, заявил губернатор Глеб Никитин на открытии международного Digital Summit в Нижнем Новгороде.

Международный саммит цифровых технологий Digital Summit проходит на территории Нижегородской ярмарки в Нижнем Новгороде 26-27 сентября. В рамках саммита обсуждаются вопросы, связанные с реализацией национального проекта "Цифровая экономика".

"Способность региона использовать потенциал цифровой экономики - это его важнейшее конкурентное преимущество. И наиболее эффективными в самых разных сферах будут те субъекты, в которых цифровая трансформация станет основой стратегии развития. Сейчас в Нижегородской области активно реализуется национальный проект "Цифровая экономика", который оказал существенное влияние на расстановку приоритетов стратегии социально-экономического развития региона", - заявил Никитин.

Глава региона подчеркнул, что стратегия предусматривает реализацию более 70 проектов и инициатив, направленных на цифровую трансформацию в сферах здравоохранения, образования, культуры, промышленности, транспорта и ЖКХ, агропромышленного комплекса, государственного управления и электронной демократии, а также развитие в регионе отрасли информационных технологий.

"Так, в системе здравоохранения в рамках проекта будет проведено оснащение компьютерной техникой медицинских учреждений, модернизированы центры обработки данных и региональная медицинская информационная система, обеспечено подключение к интернету всех медицинских учреждений региона", - сказал Никитин.

Глава региона также отметил, что цифровые технологии помогают привлекать граждан к управлению регионом. "С 2018 года реализуется проект по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства". В Нижегородской области отборы на пост руководителей регионального уровня проходят при привлечении широкой общественности и лидеров общественного мнения, вспомогательную роль в этом играют именно цифровые технологии", - отметил губернатор.