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РИА Новости

Володин сообщил о намерении спикера парламента Китая посетить Татарстан

14:32 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ли Чжаньшу намерен посетить Татарстан.
В четверг в Госдуме состоялось закрытие пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и постоянным комитетом ВСНП КНР. Володин отметил, что визит Ли Чжаньшу в Россиию был насыщенным.
"Вчера состоялась встреча господина председателя с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, где обсуждались вопросы развития наших отношений. Сегодня состоялась двусторонняя встреча, мы сейчас обсуждаем работу комиссии, созданной нашими парламентами... У нас продолжится диалог сегодня. Затем будет господина Ли Чжаньшу поездка в Татарстан, - сказал Володин в ходе мероприятия.
Кроме того, стороны подумают над созданием рабочей группы по развитию цифровой экономики.
"Правильно было бы... выйти на новые формы сотрудничества. Речь идет о создании, возможно, отдельной рабочей группы по вопросам развития цифровой экономики", - сказал спикер Госдумы.
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