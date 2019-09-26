Володин сообщил о намерении спикера парламента Китая посетить Татарстан

"Вчера состоялась встреча господина председателя с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, где обсуждались вопросы развития наших отношений. Сегодня состоялась двусторонняя встреча, мы сейчас обсуждаем работу комиссии, созданной нашими парламентами... У нас продолжится диалог сегодня. Затем будет господина Ли Чжаньшу поездка в Татарстан, - сказал Володин в ходе мероприятия.