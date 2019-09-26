Володин сообщил о намерении спикера парламента Китая посетить Татарстан

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ли Чжаньшу намерен посетить Татарстан.
В четверг в Госдуме состоялось закрытие пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и постоянным комитетом ВСНП КНР. Володин отметил, что визит Ли Чжаньшу в Россиию был насыщенным.
"Вчера состоялась встреча господина председателя с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, где обсуждались вопросы развития наших отношений. Сегодня состоялась двусторонняя встреча, мы сейчас обсуждаем работу комиссии, созданной нашими парламентами... У нас продолжится диалог сегодня. Затем будет господина Ли Чжаньшу поездка в Татарстан, - сказал Володин в ходе мероприятия.
Кроме того, стороны подумают над созданием рабочей группы по развитию цифровой экономики.
"Правильно было бы... выйти на новые формы сотрудничества. Речь идет о создании, возможно, отдельной рабочей группы по вопросам развития цифровой экономики", - сказал спикер Госдумы.