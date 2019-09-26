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РИА Новости

"Лидеры России" пройдут обучение методологии "Сервис-дизайн"

14:29 26.09.2019
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© Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»"Лидеры России" пройдут обучение методологии "Сервис-дизайн"
Лидеры России пройдут обучение методологии Сервис-дизайн
© Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Клуб лидеров России "Эльбрус" 26 сентября запустил в Москве проект по обучению методологии "Сервис-дизайн" для полуфиналистов, финалистов и победителей флагманского конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "Лидеры России". В рамках программы участникам будут предоставлены для работы реальные кейсы, сообщает пресс-служба платформы.
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Сервис-дизайн – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. Методологию "Сервис-дизайна" после обучения "Лидеры России" будут тестировать на своих бизнес-проектах и социальных инициативах в разных регионах, изучая актуальные потребности граждан.
В обучении приняли участие 48 полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" из разных регионов страны.
"После прохождения первой ступени "Сервис-дизайна" в прошлом году мы с командой создали и стали развивать проект, связанный с "Российским движением школьников" и "Наставничеством" на платформе "Россия – страна возможностей", где участники конкурса "Лидеры России" выступают в качестве наставников для ребят. В течение года мы проводили образовательные проекты, выезжали на лекции, рассказывали о конкурсе "Лидеры России", выстраивали взаимодействие и добились хороших результатов. На этой программе мы продолжаем решать кейсы, связанные с развитием лидерских качеств у школьников", – рассказал Сергей Гуртиков, полуфиналист конкурса "Лидеры России", руководитель финансового управления ООО "Русская аграрная группа".
По итогам обучения участники протестируют новые методы в реальных ситуациях и представят свои проекты с применением методологии "Сервис-дизайна" и найденными нестандартными, инновационными решениями для каждого из них.
Кроме сессии в Москве очное обучение по "Сервис-дизайну" для полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" будет проходить на семи площадках в разных городах – Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Екатеринбурге, Новосибирске, Хабаровске.
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