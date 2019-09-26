"Лидеры России" пройдут обучение методологии "Сервис-дизайн"

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Клуб лидеров России "Эльбрус" 26 сентября запустил в Москве проект по обучению методологии "Сервис-дизайн" для полуфиналистов, финалистов и победителей флагманского конкурса президентской платформы Клуб лидеров России "Эльбрус" 26 сентября запустил в Москве проект по обучению методологии "Сервис-дизайн" для полуфиналистов, финалистов и победителей флагманского конкурса президентской платформы "Россия – страна возможностей" – "Лидеры России". В рамках программы участникам будут предоставлены для работы реальные кейсы, сообщает пресс-служба платформы.

Сервис-дизайн – это программа обучения созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. Методологию "Сервис-дизайна" после обучения "Лидеры России" будут тестировать на своих бизнес-проектах и социальных инициативах в разных регионах, изучая актуальные потребности граждан.

В обучении приняли участие 48 полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России" из разных регионов страны.

"После прохождения первой ступени "Сервис-дизайна" в прошлом году мы с командой создали и стали развивать проект, связанный с "Российским движением школьников" и "Наставничеством" на платформе "Россия – страна возможностей", где участники конкурса "Лидеры России" выступают в качестве наставников для ребят. В течение года мы проводили образовательные проекты, выезжали на лекции, рассказывали о конкурсе "Лидеры России", выстраивали взаимодействие и добились хороших результатов. На этой программе мы продолжаем решать кейсы, связанные с развитием лидерских качеств у школьников", – рассказал Сергей Гуртиков, полуфиналист конкурса "Лидеры России", руководитель финансового управления ООО "Русская аграрная группа".

По итогам обучения участники протестируют новые методы в реальных ситуациях и представят свои проекты с применением методологии "Сервис-дизайна" и найденными нестандартными, инновационными решениями для каждого из них.