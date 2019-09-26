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РИА Новости
Культура

Киану Ривз одобрил сценарий четвертой "Матрицы"

15:58 26.09.2019
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussКанадский актер Киану Ривз
Канадский актер Киану Ривз
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Киану Ривз рассказал, что прочитал сценарий четвертой "Матрицы", и он ему очень понравился, сообщает Entertainment Tonight.
"Это очень амбициозный проект. Каким и должен быть", — отметил актер. В этом многообещающем заявлении нет ничего удивительного, если вспомнить, что каждый следующий фильм франшизы был более амбициозным, чем предыдущий.
Вместе с Ривзом в картине снимется Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити. Предположительно, съемки начнутся в начале 2020 года.
Ранее отмечалось, что Лана Вачовски напишет сценарий и снимет "Матрицу 4". По словам главы студии Warner Bros. Тоби Эммериха, "Лана – настоящий провидец, уникальный и оригинальный режиссер, мы очень рады, что она пишет, снимает и продюсирует новую главу вселенной "Матрицы".
Кадр из фильма Матрица
21 августа, 10:25Радио Sputnik
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части "Матрицы"
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КультураКино и сериалыНовости культурыКиану РивзЛана Вачовски
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