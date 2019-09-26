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РИА Новости

Борисов предложил меры на случай дополнительных санкций в сфере обороны

13:49 26.09.2019 (обновлено: 13:57 26.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью", - сказал Борисов.
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