Борисов предложил меры на случай дополнительных санкций в сфере обороны

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил меры, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций в сфере обороны.
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Я доложу вам дополнительные предложения, которые можно будет реализовать в случае дополнительных санкций, чтобы ни у кого не возникло даже мысли, что мы не способны самостоятельно решить важные вопросы, связанные с обороноспособностью", - сказал Борисов.