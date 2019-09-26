В Воронежской области осудили мужчину, похищавшего машины от имени властей

ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Суд приговорил к 11 годам колонии организатора группы, которая, действуя от имени департамента правительства Воронежской области, заказывала в автосалонах машины и похищала их, сообщает в четверг прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в августе 2018 года 36-летний Максим Болтенков создал организованную преступную группу, куда вошли двое его знакомых.

"Находясь в Белгороде, один из соучастников осуществил телефонный звонок в центр продаж ООО "СКС-Лада". Представившись должностным лицом - начальником отдела снабжения департамента аграрной политики Воронежской области, - он сообщил менеджеру ООО "СКС-Лада" о намерении департамента приобрести два автомобиля "Нива Шевроле" стоимостью 782 500 рублей каждый, в связи с чем необходимо заключить договоры купли-продажи", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает прокуратура, звонивший заверил, что деньги за автомобили поступят на лицевой счет ООО "СКС-Лада" в течение 10 дней из бюджета Воронежской области.

"Получив по электронной почте необходимые документы для заключения сделок по приобретению автомобилей, Болтенков внес в них реквизиты департамента аграрной политики Воронежской области, изготовил от имени департамента доверенности, необходимые для получения автомобилей, заверив документы вымышленной подписью и печатью", - информирует надзорное ведомство.

После этого в автосалон ООО "СКС-Лада" прибыли двое нанятых сообщниками ничего не подозревающих водителей эвакуаторов, по поддельным документам получили автомобили, перевезли их в Курскую область и передали похитителям. По данным прокуратуры, в результате ООО "СКС-Лада" был причинен ущерб на сумму свыше 1,5 миллиона рублей.

"По аналогичной преступной схеме в ООО "Бизнес Кар Воронеж" похищены Toyota Camry стоимостью 1,8 миллиона рублей, два Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 5,4 миллиона рублей каждый, а также Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 3,4 миллиона рублей. В результате совершенного хищения ООО "Бизнес Кар Воронеж" причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 15 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным прокуратуры, в ООО "АвтоцентрГАЗ-Русавто" были похищены ГАЗ-С41R13 стоимостью 1,8 миллиона рублей, в "Воронежавтогазсервис" - ГАЗ-22177 стоимостью 925 тысяч рублей. В отношении Болтенкова было возбуждено дело по статьям "Мошенничество организованной группой, в особо крупном размере", "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".