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РИА Новости

Выделяемые для ДФО дополнительные средства направят социальные расходы

13:25 26.09.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ. 26 сентября 2019
 Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ в Доме правительства РФ. 26 сентября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выделяемые кабмином дополнительные средства для ряда регионов Дальнего Востока будут направлены на финансирование социальных расходов, развитие инфраструктуры, организацию программы оздоровления детей, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы распределяем различные формы финансовой поддержки, значительная часть решений касается Дальневосточного федерального округа. Выделяем деньги - около миллиарда рублей - бюджету Еврейской автономной области. Эти деньги должны сбалансировать региональный бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы", - сказал Медведев на заседании кабмина в четверг.
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Также члены правительства в этот день примут решение о финансовой поддержке центров экономического роста, которые действуют в трех регионах Дальнего Востока - в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области.
"В течение 2019-2020 годов дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей. Деньги также пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры. Около 300 миллионов рублей направляется на повышение информированности населения о возможности учебы и работы на Дальнем Востоке, а также на организацию программы оздоровления детей в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Благовещенске", - добавил он.
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Премьер уточнил, что также будут распределены дополнительные деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе для регионов с невысоким уровнем социально-экономического развития.
"В 2019 году на эти цели пойдет более 7 миллиардов рублей. Эти средства должны позволить докапитализировать государственные микрофинансовые и региональные гарантийные организации. И еще 841 миллион предлагается направить в регионы на предоставление субсидий для поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах, то есть в монопрофильных территориальных образованиях", - сообщил Медведев.
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Дмитрий МедведевДальневосточный ФОРоссияЭкономика
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