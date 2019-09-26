Выделяемые для ДФО дополнительные средства направят социальные расходы

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Выделяемые кабмином дополнительные средства для ряда регионов Дальнего Востока будут направлены на финансирование социальных расходов, развитие инфраструктуры, организацию программы оздоровления детей, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

"Мы распределяем различные формы финансовой поддержки, значительная часть решений касается Дальневосточного федерального округа. Выделяем деньги - около миллиарда рублей - бюджету Еврейской автономной области. Эти деньги должны сбалансировать региональный бюджет и профинансировать необходимые социальные расходы", - сказал Медведев на заседании кабмина в четверг.

Также члены правительства в этот день примут решение о финансовой поддержке центров экономического роста, которые действуют в трех регионах Дальнего Востока - в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области.

"В течение 2019-2020 годов дополнительно выделим более 1 миллиарда рублей. Деньги также пойдут на развитие местной социальной и инженерной инфраструктуры. Около 300 миллионов рублей направляется на повышение информированности населения о возможности учебы и работы на Дальнем Востоке, а также на организацию программы оздоровления детей в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Благовещенске", - добавил он.

Премьер уточнил, что также будут распределены дополнительные деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе для регионов с невысоким уровнем социально-экономического развития.