Сенатор призвала приостановить добычу песка, угрожающую Бакальской косе

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter. 1 ноября 2017

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Промышленная добыча песка частной фирмой в море у ландшафтно–рекреационного парка регионального значения "Бакальская коса" в Крыму должна быть приостановлена, идет проверка деятельности фирмы прокуратурой, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Ранее Ковитиди заявляла, что добыча песка в районе ландшафтного парка "Бакальская коса" в Раздольненском районе в северо-западном Крыму достигла критических размеров, угрожает существованию самой заповедной косы и нарушает биологический баланс в этом районе Черного моря. По ее данным, площадь размытия косы вырос с девяти до 36 гектаров.

"На сегодня есть ответ в наш адрес о том, что лицензия этой компании, которая занимается разработкой песка, приостановлена и должна быть приостановлена добыча песка", - сказала Ковитиди РИА Новости.

При этом она отметила, что в четверг получила сигнал о том, что добыча песка в море у Бакальской косы продолжается. Сенатор отметила, что обратится в прокуратуру с просьбой о проверке этих сигналов.

"Мы не снимаем этот вопрос с парламентского контроля, глава республики также занимается этим вопросом… Сейчас идет проверка прокуратуры, буквально сегодня мною будет подготовлена телеграмма в адрес прокуратуры для оперативных мер реагирования. Потому что настоящими действиями причиняется невосполнимый ущерб Бакальской косе", - сказала Ковитиди.