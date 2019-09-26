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РИА Новости

Сенатор призвала приостановить добычу песка, угрожающую Бакальской косе

13:22 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter. 1 ноября 2017
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Промышленная добыча песка частной фирмой в море у ландшафтно–рекреационного парка регионального значения "Бакальская коса" в Крыму должна быть приостановлена, идет проверка деятельности фирмы прокуратурой, сообщила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
Ранее Ковитиди заявляла, что добыча песка в районе ландшафтного парка "Бакальская коса" в Раздольненском районе в северо-западном Крыму достигла критических размеров, угрожает существованию самой заповедной косы и нарушает биологический баланс в этом районе Черного моря. По ее данным, площадь размытия косы вырос с девяти до 36 гектаров.
"На сегодня есть ответ в наш адрес о том, что лицензия этой компании, которая занимается разработкой песка, приостановлена и должна быть приостановлена добыча песка", - сказала Ковитиди РИА Новости.
При этом она отметила, что в четверг получила сигнал о том, что добыча песка в море у Бакальской косы продолжается. Сенатор отметила, что обратится в прокуратуру с просьбой о проверке этих сигналов.
Северо-Крымский канал
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"Мы не снимаем этот вопрос с парламентского контроля, глава республики также занимается этим вопросом… Сейчас идет проверка прокуратуры, буквально сегодня мною будет подготовлена телеграмма в адрес прокуратуры для оперативных мер реагирования. Потому что настоящими действиями причиняется невосполнимый ущерб Бакальской косе", - сказала Ковитиди.
Бакальская коса — коса на северо-западе Крымского полуострова, является одним из мест рекреации северо-западного Крыма. Косы является ландшафтно-рекреационным парком регионального значения. Длина — около 12 км, из которых около 5 км глубоко выдаются в акваторию Чёрного моря.
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Ольга КовитидиКрымОбщество
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