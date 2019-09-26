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РИА Новости

В Новокуйбышевске простились с экс-мэром Фоминым

13:16 26.09.2019
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© Администрация городского округа НовокуйбышевскБывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
© Администрация городского округа Новокуйбышевск
САМАРА, 26 сен - РИА Новости. Прощание с покончившим с собой бывшим мэром Владимиром Фоминым прошло в четверг в Новокуйбышевске, на траурные мероприятия пришло большое количество людей, сообщает администрация города.
Фомин скончался во вторник в больнице после попытки суицида. Чиновника, по данным следователей, обнаружила его супруга. СК возбудил уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства).
"Проводить бывшего главу В. Н. Фомина пришло огромное количество людей", - говорится в сообщении, размещенном на официальной странице администрации в социальной сети "ВКонтакте".
Прощание с Фоминым проходило в здании молодежного клуба "Русь" в Новокуйбышевске, по данным мэрии города, перед входом в клуб выстроилась очередь. По информации пресс-службы правительства Самарской области, в траурных мероприятиях приняли участие сотни людей: жители Новокуйбышевска, почетные граждане города и области, депутаты, главы городов и районов губернии, представители правительства региона, а также губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Владимир Николаевич внес огромный вклад в развитие нефтехимической отрасли Самарской области и страны, в укрепление экономики Новокуйбышевска, а в ответственный для города момент, несмотря на проблемы со здоровьем, Владимир Николаевич взял на себя ответственность, заботу о каждом жителе. Мы сохраним память о Владимире Николаевиче", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Ранее Азаров сообщал, что у Фомина были проблемы с сердцем, из-за чего чиновник с июля находился на больничном. По данным мэрии Новокуйбышевска, Фомин перенес несколько операций на сердце. В понедельник, по информации администрации, городская дума приняла досрочную отставку Фомина с поста главы Новокуйбышевска по состоянию здоровья.
Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них - гендиректором. Сейчас обязанности мэра исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.
Новокуйбышевск - город областного подчинения в Самарской области, там живут около 100 тысяч человек.
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