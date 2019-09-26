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РИА Новости

В России пресекли работу группы, продававшей незарегистрированные лекарства

13:14 26.09.2019
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
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© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МВД России совместно с ФСБ пресекли работу группы, которая ввозила и продавала через интернет незарегистрированные в России лекарства, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из СЭБ ФСБ России и Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Северо-восточного административного округа города Москвы пресечена противоправная деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной реализации незарегистрированных лекарственных средств", - рассказала Волк.
Отмечается, что трое мужчин организовали канал поставки лекарства в Россию и продавали его через сайт. "Согласно проведенным экспертизам установлено, что данный препарат не зарегистрирован на территории России и не включен в государственный реестр лекарственных средств", - сообщила официальный представитель МВД России.
Подозреваемых при силовой поддержке УФСБ России по Кабардино-Балкарской республике задержали, двое из них находятся под стражей, третий - под домашним арестом.
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"Проведены обыски по местам проживания фигурантов, а также в жилых помещениях, где осуществлялось хранение запрещенных к обороту лекарственных средств. Обнаружено и изъято более 200 единиц незарегистрированных медицинских препаратов, компьютерная техника, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - рассказала Волк.
Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, подозреваемые вступили в сговор в апреле 2019 года. Лекарства они продавали, в том числе, для лечения тяжелых заболеваний. "Через интернет-сайт, используя курьеров, они продавали лекарства, в том числе для лечения тяжелых заболеваний, неосведомлённым лицам", - рассказала Иванова.
Столичным главком СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору). Расследование дела продолжается.
Как следует из оперативного видео, у мужчин обнаружены препараты Suxilep, Petnidan Saft, Cisplatin teva и Cefaclor. Первые два оказывают противосудорожное и противоэпилептическое действие, а Cisplatin teva является противоопухолевым препаратом и предназначен для борьбы с онкологическими заболеваниями.
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Ирина ВолкСледственный комитет РФМВД РФФСБ РФРоссияПроисшествия
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