Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T13:08Z
https://ria.ru/20190926/1559155611.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/145576/82/1455768219_0:239:3216:2048_1036x0_80_0_0_fb1620cac34c7758728f8869fff33801.jpg
РИА Новости

В Калининградской области возбудили дело из-за массовой гибели рыбы

13:08 26.09.2019
3491
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРегионы России. Калининградская область
Регионы России. Калининградская область
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура требует наказать виновных в массовой гибели рыбы из-за сброса химикатов в озере в поселке Песочное Правдинского района Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, в середине августа этого года неизвестные сбросили в озеро в поселке Песочное Правдинского района аммонийные соединения, неорганические кислоты, карбамид, что повлекло массовую гибель водных биологических ресурсов и уничтожение рыбы. Водным биоресурсам РФ причинен ущерб в размере свыше 846 тысяч рублей.
"По требованию прокуратуры Правдинского района возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы... Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса РФ ("Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству"). Максимальное наказание по этой статье - арест до трех месяцев.
Пчела, собирающая пыльцу
24 августа, 08:00РИА Новости
Не жужжит. Мир подсчитывает убытки от массовой гибели пчел
8111132
Обсудить 0
Калининградская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Дерево желаний на озере Байкал
Байкальские духи, древние легенды и шаманы. Какие тайны хранит Ольхон
РИА
Новости
Зима в Москве
В Башкирии коммунальщики вышли косить траву в снегопад
Frederick Dharshie. Работа победителя конкурса Environmental Photographer of the Year 2019
Лучшие работы победителей конкурса Environmental Photographer of the Year
LIVE: Совещание Владимира Путина с Правительством РФ
Совещание Путина с правительством. Прямая трансляция
Лента
новостей
Реставрация монумента Родина-мать зовет в Волгограде
Тринадцать километров трещин. Реставрация монумента "Родина-мать зовет"
Лиса на Филатовском кордоне Курильского заповедника
Жители Петербурга заметили лис в городе
Молоко в бутылках
На молочном предприятии в Калининградской области нашли кишечную палочку
Шведская активистка Грета Тунберг выступает на саммите ООН по климату в Нью-Йорке
Новый мировой лидер обещает России катастрофы. И не только ей
Полицейский автозак у Киевского районного суда Симферополя
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
Золотые слитки
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонны золота, пишут СМИ
Артур Чилингаров
Медведев поздравил с юбилеем ученого-океанолога Артура Чилингарова
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Нигера Каллой Анкурао
Лавров пообещал "сюрприз" для США после невыдачи виз российским делегатам
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26Авиалесоохрана сообщила об уменьшении площади лесных пожаров
05:22За разглашение гостайны офицера оштрафовали на 20 тысяч рублей
05:10Защита брата и соратников экс-президента Алжира обжалует приговор трибунала
05:08Отмененный чартер с экипажем аварийной плавбазы вылетел с Кунашира
05:06Президента Белоруссии пригласили посетить Крым
05:01Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
04:56Россия создаст онлайн-архив о советских военнопленных времен Второй мировой
04:31Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
04:30Япония считает Северную Корею "серьезной угрозой" своей безопасности
04:29В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
04:25Центробанк сообщил о вале мошеннических звонков с подменой номеров банков
04:15Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск сверхзвуковой ракеты "Оникс"
04:14В Пхеньяне усомнились в возможности следующего саммита КНДР-США
04:12Лавров встретился в Нью-Йорке с бывшим госсекретарем США Киссинджером
03:52Россия 20 раз за неделю поднимала в воздух истребители на границе
03:51После селфи на трибуне лидер Сальвадора заявил, что ООН нужна смена формата
03:45Появились кадры с места стрельбы в московском общежитии
03:41Израиль и Саудовская Аравия выступили в ООН с критикой Ирана
03:38Ученые определили страны, которые могут наращивать выбросы парниковых газов
03:37Гутерреш приветствовал первую с 2008 года встречу глав МИД России и Грузии
Лента новостейМолния