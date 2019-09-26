В Калининградской области возбудили дело из-за массовой гибели рыбы

КАЛИНИНГРАД, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура требует наказать виновных в массовой гибели рыбы из-за сброса химикатов в озере в поселке Песочное Правдинского района Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в середине августа этого года неизвестные сбросили в озеро в поселке Песочное Правдинского района аммонийные соединения, неорганические кислоты, карбамид, что повлекло массовую гибель водных биологических ресурсов и уничтожение рыбы. Водным биоресурсам РФ причинен ущерб в размере свыше 846 тысяч рублей.

"По требованию прокуратуры Правдинского района возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы... Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района", - говорится в сообщении.