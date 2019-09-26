В Калининградской области возбудили дело из-за массовой гибели рыбы

КАЛИНИНГРАД, 26 сен - РИА Новости. Прокуратура требует наказать виновных в массовой гибели рыбы из-за сброса химикатов в озере в поселке Песочное Правдинского района Калининградской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Как отметили в ведомстве, в середине августа этого года неизвестные сбросили в озеро в поселке Песочное Правдинского района аммонийные соединения, неорганические кислоты, карбамид, что повлекло массовую гибель водных биологических ресурсов и уничтожение рыбы. Водным биоресурсам РФ причинен ущерб в размере свыше 846 тысяч рублей.
"По требованию прокуратуры Правдинского района возбуждено уголовное дело по факту массовой гибели рыбы... Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре района", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса РФ ("Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству"). Максимальное наказание по этой статье - арест до трех месяцев.