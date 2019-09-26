Детские товары из Москвы заинтересовали покупателей из 38 стран

"Товары для детей являются важным направлением столичного экспорта, а продукция Москвы отвечает самым высоким требованиям к качеству и безопасности. 89,8% участников деловых встреч с потенциальными зарубежными байерами и инвесторами оценивают переговоры как перспективные – договоренности о поставках либо были достигнуты в ходе самих встреч, либо их достижение планируется в ближайшее время. Наибольшее количество встреч было проведено с компаниями из Германии, Китая, Нидерландов, Франции и Испании", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.