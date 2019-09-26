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РИА Новости

Детские товары из Москвы заинтересовали покупателей из 38 стран

13:07 26.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВид на небоскребы делового центра "Москва-Сити" с высотного дома на Кудринской площади в Москве
Вид на небоскребы делового центра Москва-Сити с высотного дома на Кудринской площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Товары для детей, произведенные московскими компаниями, заинтересовали покупателей из 38 стран на международной выставке "Kind + Jugend 2019, прошедшей в Кельне, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
На площадке крупнейшей в мире выставки товаров для детей всех возрастов 12 столичных компаний впервые представили товары под единым брендом "Made in Moscow". Коллективную экспозицию и деловую программу организовал Московский экспортный центр (МЭЦ). За четыре дня столичные предприниматели они провели более 250 деловых встреч с зарубежными партнерами из 38 стран всех ключевых экспортных направлений. По оценке МЭЦ, экспортный потенциал переговоров составил порядка 3,5 миллионов евро.

"Товары для детей являются важным направлением столичного экспорта, а продукция Москвы отвечает самым высоким требованиям к качеству и безопасности. 89,8% участников деловых встреч с потенциальными зарубежными байерами и инвесторами оценивают переговоры как перспективные – договоренности о поставках либо были достигнуты в ходе самих встреч, либо их достижение планируется в ближайшее время. Наибольшее количество встреч было проведено с компаниями из Германии, Китая, Нидерландов, Франции и Испании", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Также в ходе выставки подписано соглашение о сотрудничестве между Московским экспортным центром и Ассоциацией производителей и потребителей детских товаров и услуг в целях поддержки внешнеэкономической деятельности московской индустрии детских товаров.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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