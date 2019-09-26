Главу псковских профсоюзов заподозрили в присвоении командировочных

ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Председатель Псковского областного совета профсоюзов - депутат регионального собрания депутатов Ульяна Михайлова подозревается в растрате на сумму 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа, одновременно являющейся депутатом Псковского областного собрания депутатов Михайловой Ульяны Александровны. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному")", - говорится в сообщении.

По данным СУСК, Михайлова четырежды останавливалась для проживания в отеле в Петербурге, оформляя свое пребывание за счет средств совета профсоюзов как рабочие поездки.

"С использованием своего служебного положения она присвоила и растратила принадлежащие Псковскому облсовпрофу денежные средства на сумму почти 200 тысяч рублей", - добавляет следственное управление.