Форум Ассоциации менеджеров "Будущее управленческих профессий"

Участники:
- президент, основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- основатель и председатель Совета директоров группы компании ABBYY Давид ЯН;
- президент компании "Билайн" Василь ЛАЦАНИЧ;
- главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан КОУЛБЕРН;
- президент компании ALSTOM Россия Филипп ПЕГОРЬЕ;
- президент компании "Русские башни" Александр ЧУБ;
- генеральный директор компании KFC Россия Раиса ПОЛЯКОВА;
- режиссер Александр КОТТ.
Мероприятие, организованное Ассоциацией менеджеров в рамках празднования своего 20-летия, проводится в день выхода рейтинга "Топ 1000 российских менеджеров".
Каковы ключевые выводы и исследования Ассоциации менеджеров по базовым управленческим профессиям? В чем заключается искусство управленца, когда экстенсивный рост далее невозможен? Кто возьмет на себя ответственность за формирование новых профессий? Какие технологии будут созданы для формирования среды для молодых талантов и переобучения стареющего населения страны?
Аккредитация по ссылке
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- президент, основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- основатель и председатель Совета директоров группы компании ABBYY Давид ЯН;
- президент компании "Билайн" Василь ЛАЦАНИЧ;
- главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан КОУЛБЕРН;
- президент компании ALSTOM Россия Филипп ПЕГОРЬЕ;
- президент компании "Русские башни" Александр ЧУБ;
- генеральный директор компании KFC Россия Раиса ПОЛЯКОВА;
- режиссер Александр КОТТ.
Мероприятие, организованное Ассоциацией менеджеров в рамках празднования своего 20-летия, проводится в день выхода рейтинга "Топ 1000 российских менеджеров".
Каковы ключевые выводы и исследования Ассоциации менеджеров по базовым управленческим профессиям? В чем заключается искусство управленца, когда экстенсивный рост далее невозможен? Кто возьмет на себя ответственность за формирование новых профессий? Какие технологии будут созданы для формирования среды для молодых талантов и переобучения стареющего населения страны?
Аккредитация по ссылке
Вход по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/