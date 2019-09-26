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РИА Новости

Суд отменил решение о законности премии вице-президента "Открытия" Жужлева

12:59 26.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен правления, руководитель корпоративного подразделения банка ФК "Открытие" Геннадий Жужлев
Член правления, руководитель корпоративного подразделения банка ФК Открытие Геннадий Жужлев
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд признал незаконной выплату премии в размере 50 миллионов рублей бывшему вице-президенту банка "Открытие" Геннадию Жужлеву и обязал его вернуть деньги банку, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Апелляционная инстанция в четверг удовлетворила жалобу истца – банка "Открытие" – на принятое в мае решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск, решение отменено. Так как ранее с премии был удержан НДФЛ, суд взыскал с ответчика 43,5 миллиона рублей.
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Жужлеву, как и другим топ-менеджерам кредитной организации, 1 августа 2017 года была выплачена премия по итогам первого полугодия за особые достижения в работе. По мнению банка, премии, выплаченные прежней администрацией, не имели под собой никакого основания. По итогам 2017 года "дыра" в капитале банка оценивалась в 397 миллиардов рублей, и ему потребовалась экстренная помощь из госбюджета для предотвращения банкротства.
Всего банк "Открытие", к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018 года подал девять исков к бывшим руководителям с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 миллионов рублей. Арбитражный суд Москвы принял противоречивые решения по этим делам – четыре иска "Открытия" отклонил, четыре удовлетворил, по одному иску утвердил мир.
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В настоящее время апелляционным судом уже отменены решения, вынесенные ранее в пользу экс-члена правления Елены Будник, вице-президента по безопасности Сергея Бабкина и бывшего директора по информационной безопасности Константина Чигирева. В то же время суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премий бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому и вице-президенту Антону Сбытову.
По искам к экс-директору департамента юридической поддержки инвестпроектов Александру Тарабрину и бывшему вице-президенту Максиму Янпольскому апелляцией утверждены мировые соглашения, в которых они, как ранее и экс-член совета директоров Татьяна Серебренникова, обязались вернуть бонусы.
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Девятый арбитражный апелляционный судОткрытие (банк)МоскваПроисшествия
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