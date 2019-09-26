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РИА Новости

В "Технограде" 29 сентября пройдет практикум по карьерному развитию

12:59 26.09.2019
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© Фото : пресс-служба "Технограда"Инновационно-образовательный центр "Техноград" на ВДНХ
Инновационно-образовательный центр Техноград на ВДНХ
© Фото : пресс-служба "Технограда"
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Открытый лекторий и практикум по вопросам карьерного развития пройдет 29 сентября в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ, сообщает Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Мероприятие, которое будет проходить с 12:00 до 17:00 на площадке павильона "Арт.Техноград", организовано Центром развития карьеры в рамках цикла регулярных встреч "Карьерное развитие", на которых потенциальные соискатели могут пообщаться с HR-коучерами, экспертами по подбору персонала и представителями бизнеса.
Первая часть мероприятия посвящена тренингу на тему "5 ключевых компетенций, которые важны любому работодателю". Вторая часть пройдет в формате практикума по личной эффективности для тех, кто хочет совершить резкий поворот в своей карьере и сменить профессиональную сферу.

"На площадке Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" уже сформировалась нетворкинг-платформа, где эксперты HR-индустрии рассказывают об инструментах карьерного роста и помогают соискателю развить профессиональные навыки и soft-skills. Подобные мероприятия мы проводим для широкой аудитории с целью помочь с выбором профессии, научить ориентироваться в современных реалиях рынка труда и открывать для себя новые карьерные возможности", – приводится в сообщении комментарий руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Техноград" - уникальный инновационно-образовательный комплекс на ВДНХ, предлагающий новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Здесь представлены инновационные образовательные программы по более чем 40 востребованным профессиям на рынке труда, а также профессиям будущего по 6 направлениям: услуги для населения, креативные индустрии, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.
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Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
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