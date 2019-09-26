В "Технограде" 29 сентября пройдет практикум по карьерному развитию

"На площадке Центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" уже сформировалась нетворкинг-платформа, где эксперты HR-индустрии рассказывают об инструментах карьерного роста и помогают соискателю развить профессиональные навыки и soft-skills. Подобные мероприятия мы проводим для широкой аудитории с целью помочь с выбором профессии, научить ориентироваться в современных реалиях рынка труда и открывать для себя новые карьерные возможности", – приводится в сообщении комментарий руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.