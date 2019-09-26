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РИА Новости

Эксперт рассказал, сколько университетов преподают китайский язык в России

12:57 26.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИероглифы
Иероглифы
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 180 университетов России, то есть около 20% от их общего числа, преподают китайский язык, заявил руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
"У нас сегодня в России более 180 университетов преподают китайский язык - это почти 20% университетов России. У нас, по разным подсчетам, от 60 до 80 тысяч человек изучают китайский язык. Изучают, потому что есть огромный интерес и к культуре Китая, и к истории, и, конечно, к деловому взаимодействию с Китаем", - заявил он в ходе видеомоста Москва–Пекин, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений.
Кроме того, более 20 тысяч китайских студентов обучаются в России и примерно столько же российских студентов - в Китае. Ежегодные студенческие обмены, в том числе краткосрочные стажировки, достигли небывалого уровня в 90 тысяч человек, добавил Маслов.
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КитайРоссияОбразование - ОбществоОбщество
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