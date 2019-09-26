Эксперт рассказал, сколько университетов преподают китайский язык в России

"У нас сегодня в России более 180 университетов преподают китайский язык - это почти 20% университетов России. У нас, по разным подсчетам, от 60 до 80 тысяч человек изучают китайский язык. Изучают, потому что есть огромный интерес и к культуре Китая, и к истории, и, конечно, к деловому взаимодействию с Китаем", - заявил он в ходе видеомоста Москва–Пекин, приуроченного к 70-летию установления дипломатических отношений.