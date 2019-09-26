В Китае призвали Россию вместе защищать свои национальные суверенитеты

"Необходимо совместными усилиями противостоять протекционизму и вмешательству извне, совместно защищать национальные суверенитеты. Мы должны в сложных современных условиях наращивать усилия по преодолению вмешательства извне и попыток сдерживать развитие Китая и России , - сказал Ли Чжаньшу на закрытии пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральными Собранием РФ и ВСНП.