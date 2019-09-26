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РИА Новости

В Китае призвали Россию вместе защищать свои национальные суверенитеты

12:48 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Китаю и России необходимо совместно противостоять протекционизму и совместно защищать национальные суверенитеты стран, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ли Чжаньшу.
ВСНП является высшим законодательным орган КНР.
"Необходимо совместными усилиями противостоять протекционизму и вмешательству извне, совместно защищать национальные суверенитеты. Мы должны в сложных современных условиях наращивать усилия по преодолению вмешательства извне и попыток сдерживать развитие Китая и России , - сказал Ли Чжаньшу на закрытии пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральными Собранием РФ и ВСНП.
Он отметил, что некоторые страны мира пытаются использовать неправительственные, некоммерческие организации, чтобы подрывать дружбу Китая и России.
По его словам, необходимо также укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах.
Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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