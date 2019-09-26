В Китае призвали Россию вместе защищать свои национальные суверенитеты

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Китаю и России необходимо совместно противостоять протекционизму и совместно защищать национальные суверенитеты стран, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) Ли Чжаньшу.
ВСНП является высшим законодательным орган КНР.
"Необходимо совместными усилиями противостоять протекционизму и вмешательству извне, совместно защищать национальные суверенитеты. Мы должны в сложных современных условиях наращивать усилия по преодолению вмешательства извне и попыток сдерживать развитие Китая и России , - сказал Ли Чжаньшу на закрытии пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральными Собранием РФ и ВСНП.
Он отметил, что некоторые страны мира пытаются использовать неправительственные, некоммерческие организации, чтобы подрывать дружбу Китая и России.
По его словам, необходимо также укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах.
Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Первого октября 2019 года отмечается 70-летие образования КНР.