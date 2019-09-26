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РИА Новости
Омская область

Омский губернатор предложил создать в регионе особую экономическую зону

12:36 26.09.2019 (обновлено: 15:08 26.09.2019)
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© Фото : правительство Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
© Фото : правительство Омской области
ОМСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках работы по привлечению инвестиций предложил создать в регионе особую экономическую зону и два промышленных технопарка.
В четверг в бюджетном послании областному парламенту глава региона отметил, что объем инвестиций в экономику Омской области в первом полугодии текущего года вырос в 1,7 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 65 миллиардов рублей. По его словам, за два последних года уровень федеральной бюджетной поддержки Омской области вырос почти вдвое. В то же время Бурков считает важным, чтобы региональному правительству доверял и крупный бизнес с большим инвестиционным потенциалом.
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"Динамика инвестиций хорошая, но расслабляться рано. На сегодняшний день в регионе нет ни одной специализированной площадки, оформленной "под ключ", позволяющей инвесторам прийти и сразу запустить проект. В связи с этим настаиваю на реализации двух приоритетных направлений: создание особой экономической зоны и не менее двух промышленных технопарков. Начало уже положено – определена территория в Северной промзоне Омска для размещения особой экономической зоны", - сказал он.
Губернатор напомнил, что в феврале был заключен первый специнвестконтракт по проекту строительства завода катализаторов. Сейчас рассматривается возможность заключения такого контракта в отношении проектов "Омского каучука" с объемом инвестиций на 2 миллиарда рублей. В рамках Петербургского международного форума регион также достиг договоренности с Минприроды России и компанией "Газпромнефть" по проектам снижения выбросов в атмосферный воздух с объемом инвестиций 106 миллиардов рублей, а также по вхождению в Омскую область компании "АФК-Система" с проектами на сумму более 5 миллиардов рублей.
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Кроме того, компания "Планета-Центр" начинает реализацию второго этапа расширения производства полимерных пленок и гибкой упаковки с вложениями не менее 450 миллионов рублей. В 2020 году ожидается ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Нововаршавском районе мощностью 30 мегаватт с инвестициями в 3 миллиарда рублей.
Также есть потенциальные инвесторы, заинтересованные в строительстве четырехзвездочных отелей, с общим портфелем инвестиций 2 миллиарда рублей.
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Омская областьАлександр БурковОмская областьЭкономика
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