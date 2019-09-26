Сотрудничество с Россией приобретает новое дыхание, заявили в Китае

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отношения Китая и России приобретают новое дыхание, но необходимо расширять контакты в различных сферах, заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент, высший законодательный орган КНР) Ли Чжаньшу.
"Как вы верно отметили, за эти 70 лет (с установления дипотношений - ред.) наши отношения прошли действительно непростой путь. Мы вместе выдержали всяческие испытания. Но сегодня, тем не менее, наши отношения приобретают новое дыхание, особенно за последние годы", - сказал Ли Чжаньшу на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
По словам китайского парламентария, цель его визита в Россию - укрепить сотрудничество законодательных органов двух стран.
Кроме этого, Ли Чжаньшу отметил, что КНР и РФ необходимо всячески активизировать и расширить контакты в таких сферах, как экономика, наука и инновации, культура, туризм, здравоохранение, спорт, усилить сотрудничество по космосу и технологиям.
Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. Первого октября 2019 года отмечается 70-летие образования КНР.