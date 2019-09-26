Сотрудничество с Россией приобретает новое дыхание, заявили в Китае

"Как вы верно отметили, за эти 70 лет (с установления дипотношений - ред.) наши отношения прошли действительно непростой путь. Мы вместе выдержали всяческие испытания. Но сегодня, тем не менее, наши отношения приобретают новое дыхание, особенно за последние годы", - сказал Ли Чжаньшу на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.