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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 инвестпроектов на $110 млрд

12:28 26.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Российские и китайские предприниматели обсуждают порядка 70 совместных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 110 миллиардов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"Более 150 представителей ведущих российских и китайских компаний обсудили развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на ежегодном заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (Комитет), организованного РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC)", - отмечается в сообщении.
Комитет обеспечивает взаимодействие между предпринимателями России и КНР в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В ходе прошедшего в среду заседания ведущие предприниматели России и Китая обсудили совместные проекты в сферах высоких технологий, инфраструктуры, промышленности.
На сегодняшний день благодаря работе комитета уже реализовано трансграничных проектов на сумму более 10 миллиардов долларов, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Последний был создан в октябре 2011 года для стимулирования двусторонних инвестиций и обеспечения стабильной доходности для инвесторов при разумном уровне риска.
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"Российские и китайские деловые круги сегодня демонстрируют большое желание наращивать взаимные инвестиции и партнерство во многих ключевых секторах, среди которых высокие технологии (в том числе, на основе искусственного интеллекта), инфраструктура, логистика, здравоохранение, энергетика. Дополнительные возможности для этого появляются за счет привлечения наших китайских коллег к участию в реализации национальных проектов России, особенно с учетом их опыта по масштабной трансформации национальной экономики, развитию инфраструктуры и технологий в КНР", - приводятся в сообщении слова первого заместителя гендиректора РФПИ Анатолия Бравермана.
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