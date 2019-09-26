РФПИ: Россия и Китай обсуждают 70 инвестпроектов на $110 млрд

МОСКВА, 26 сен - " Проект "Россия-Китай: главное . Российские и китайские предприниматели обсуждают порядка 70 совместных инвестиционных проектов на общую сумму свыше 110 миллиардов долларов, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Более 150 представителей ведущих российских и китайских компаний обсудили развитие двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой на ежегодном заседании Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (Комитет), организованного РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC)", - отмечается в сообщении.

Комитет обеспечивает взаимодействие между предпринимателями России и КНР в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. В ходе прошедшего в среду заседания ведущие предприниматели России и Китая обсудили совместные проекты в сферах высоких технологий, инфраструктуры, промышленности.

На сегодняшний день благодаря работе комитета уже реализовано трансграничных проектов на сумму более 10 миллиардов долларов, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Последний был создан в октябре 2011 года для стимулирования двусторонних инвестиций и обеспечения стабильной доходности для инвесторов при разумном уровне риска.