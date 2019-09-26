СК завел уголовное дело после самоубийства бывшего мэра Новокуйбышевска

САМАРА, 26 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства после смерти бывшего мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина, сообщили в четверг РИА Новости в пресс-службе СУСК по Самарской области.

Фомин скончался во вторник в больнице после попытки суицида. Чиновника, по данным следователей, обнаружила его супруга.

"Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - сказал собеседник агентства.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщал, что у Фомина были проблемы с сердцем, из-за чего чиновник с июля находился на больничном. По данным мэрии Новокуйбышевска, Фомин перенес несколько операций на сердце. В понедельник, по информации администрации, городская дума приняла досрочную отставку Фомина с поста главы Новокуйбышевска по состоянию здоровья.

Фомина назначили главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них - гендиректором. Сейчас обязанности мэра исполняет замглавы Новокуйбышевска Виталий Румянцев.