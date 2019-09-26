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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай приветствует готовность России ратифицировать Парижское соглашение

12:22 26.09.2019
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
МОСКВА, 26 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай приветствует готовность России присоединиться к Парижскому соглашению по климату. Об этом в среду заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Гэн Шуан отметил, что изменение климата – общий вызов, стоящий перед человечеством. Решение Москвы демонстрирует ответственность России в решении проблемы изменения климата, что способствует взаимодействию международного сообщества в области борьбы с глобальным потеплением.
Китай готов совместно с международным сообществом, включая Россию, соблюдая принципы и положения Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения по климату, продвигать эффективную реализацию Парижского соглашения, в целях содействия "зеленому", низкоуглеродному и устойчивому развитию.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияВ мире
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