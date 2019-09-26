Китай приветствует готовность России ратифицировать Парижское соглашение

Гэн Шуан отметил, что изменение климата – общий вызов, стоящий перед человечеством. Решение Москвы демонстрирует ответственность России в решении проблемы изменения климата, что способствует взаимодействию международного сообщества в области борьбы с глобальным потеплением.

Китай готов совместно с международным сообществом, включая Россию, соблюдая принципы и положения Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижского соглашения по климату, продвигать эффективную реализацию Парижского соглашения, в целях содействия "зеленому", низкоуглеродному и устойчивому развитию.