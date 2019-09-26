Паслер пообещал помочь детям, пострадавшим от действий священника

"Следственные органы начали работу по этому делу, и оценку произошедшему даст суд. На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление - священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой, особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые", - добавил Паслер.