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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Паслер пообещал помочь детям, пострадавшим от действий священника

12:22 26.09.2019 (обновлено: 12:42 26.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
УФА, 26 сен – РИА Новости. Власти Оренбургской области помогут приёмным детям арестованного за разврат священника Николая Стремского, сообщил губернатор Денис Паслер.
"Мы поможем детям, решим все бытовые вопросы. Сегодня в Саракташе работают министры социальной защиты и образования. Они оценят, в каких условиях и как воспитываются дети. Но сложнее решить другой вопрос - показать ребятам, что мир может быть другим. И здесь важно участие всех", - написал Паслер в своем аккаунте в Instagram.
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Он отметил, что "вопиющая тема - арест настоятеля Саракташской церкви Николая Стремского по обвинению в насилии к своим приемным детям - стала главной в эти дни в области".
"Следственные органы начали работу по этому делу, и оценку произошедшему даст суд. На мой взгляд, не имеет значения, кем работал или кем служил человек, совершивший преступление - священником, генеральным директором или дворником. У нас светское государство, и закон един для всех. Страшнее, что в самом низком преступлении подозревается отец. Тот, кто должен быть защитой и опорой, особенно для приемных детей, которых не раз обманывали взрослые", - добавил Паслер.
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Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его дочь и зять, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия запретила Стремскому в священнослужении во время ведения следствия.
Священник управлял обителью с 1990 года, в его семье воспитывались около 70 детей, в настоящее время у него живут 20 сирот.
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Религия и мировоззрениерелигияДенис ПаслерОренбургская областьОбщество
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