В Белгородской области осудили мужчину, покусавшего полицейских

"В ночное время 21 апреля 2019 года в связи с нарушением общественного порядка мужчина был доставлен в отдел полиции. В помещении для содержания задержанных лиц он набросился на двоих сотрудников полиции и в момент правомерного применения ими физической силы стал кусать их", - говорится в сообщении.