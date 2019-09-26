В Белгородской области осудили мужчину, покусавшего полицейских

ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил к одному году и одному месяцу колонии мужчину, который покусал в отделе полиции стражей порядка, сообщает в четверг прокуратура региона.
"В ночное время 21 апреля 2019 года в связи с нарушением общественного порядка мужчина был доставлен в отдел полиции. В помещении для содержания задержанных лиц он набросился на двоих сотрудников полиции и в момент правомерного применения ими физической силы стал кусать их", - говорится в сообщении.
Помимо этого, как информирует прокуратура, задержанный оскорблял полицейских, "нецензурно бранился в присутствии посторонних лиц".
В отношении 35-летнего жителя города Шебекино было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.