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РИА Новости

В Белгородской области осудили мужчину, покусавшего полицейских

12:14 26.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 сен - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил к одному году и одному месяцу колонии мужчину, который покусал в отделе полиции стражей порядка, сообщает в четверг прокуратура региона.
"В ночное время 21 апреля 2019 года в связи с нарушением общественного порядка мужчина был доставлен в отдел полиции. В помещении для содержания задержанных лиц он набросился на двоих сотрудников полиции и в момент правомерного применения ими физической силы стал кусать их", - говорится в сообщении.
Помимо этого, как информирует прокуратура, задержанный оскорблял полицейских, "нецензурно бранился в присутствии посторонних лиц".
В отношении 35-летнего жителя города Шебекино было возбуждено дело о применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителя власти. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.
"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде одного года одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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