Лукашенко намерен укреплять суверенитет Белоруссии

МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен только укреплять суверенитет и независимость республики, чего бы это ни стоило.

"Мы суверенны и независимы. Это наше право, как выстраивать эту политику... Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.

Он также рассказал подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу углубления интеграции. "Мы когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему, я ее поднял, я ему прямо сказал: "Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, - выбрось это из головы", - отметил президент.

Лукашенко напомнил, что является первым президентом в истории независимой и суверенной Белоруссии. "Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет! Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?" - продолжил Лукашенко. Он подчеркнул, что не настолько держится "за это кресло, чтобы сдать страну" и "опять под плетку кому-то белорусов отдать".

По словам Лукашенко, российский президент заверил его, что такого намерения нет. "Он говорит: "Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой". Такой был ответ", - рассказал белорусский лидер.