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РИА Новости

Лукашенко намерен укреплять суверенитет Белоруссии

12:12 26.09.2019 (обновлено: 13:22 26.09.2019)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 26 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен только укреплять суверенитет и независимость республики, чего бы это ни стоило.
"Мы суверенны и независимы. Это наше право, как выстраивать эту политику... Мы как есть суверенны, так и будем суверенны. Мы будем только укреплять суверенитет и независимость, чего бы нам это ни стоило", - заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.
Он также рассказал подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным по вопросу углубления интеграции. "Мы когда с Владимиром Путиным обсуждали эту проблему, я ее поднял, я ему прямо сказал: "Если у вас в правительстве или у тебя мысль о том, что мы можем войти в состав России или как-то объединиться с Российской Федерацией в одно государство, - выбрось это из головы", - отметил президент.
Лукашенко напомнил, что является первым президентом в истории независимой и суверенной Белоруссии. "Скажите, я что, первый президент для того, чтобы построить это государство и куда-то его включить? Внутрь какого-то государства?.. Нет! Плевать мне на мою эту власть. Я 25 лет президент, и я что, на 26-м году своего президентства должен поставить крест не только на независимой Беларуси, но и вообще на мечтании белорусов, которые веками мечтали быть независимыми?" - продолжил Лукашенко. Он подчеркнул, что не настолько держится "за это кресло, чтобы сдать страну" и "опять под плетку кому-то белорусов отдать".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в образовательном центре Сириус в Сочи
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По словам Лукашенко, российский президент заверил его, что такого намерения нет. "Он говорит: "Да Господь с тобой, у нас даже нет мысли такой". Такой был ответ", - рассказал белорусский лидер.
Он призвал не настораживаться по поводу ведущихся между Белоруссией и Россией переговоров об интеграции, хотя считает, что вокруг этой темы слишком много досужих и неправильных разговоров. "Слишком много не только досужих, но абсолютно неправильных, неточных разговоров вокруг обсуждения наших интеграционных процессов с Россией. Все опасаются. А чего опасаются? Мы есть суверенное, независимое государство. Не меньше, чем Украина. Да, на нас влияет Украина, Польша в разной степени. Балтийские страны в меньшей степени, в большей - Российская Федерация. Мир взаимозависимый", - отметил глава государства.
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