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РИА Новости
Омская область

Магистральный газопровод на север Омской области начнут строить в 2020 году

12:09 26.09.2019 (обновлено: 15:05 26.09.2019)
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© Фото : правительство Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
© Фото : правительство Омской области
ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Строительство в Омской области магистрального газопровода до райцентра Большеречья, создающее предпосылки для газификации северных районов региона, начнется в 2020 году, сообщил в четверг губернатор Александр Бурков в бюджетном послании областному парламенту.
За весь период газификации по состоянию на 1 января текущего года в Омской области построено около 8,7 тысячи километров сетей газораспределения, газифицировано природным газом более 257 тысяч квартир в 273 населенных пунктах, включая Омск. Ежегодно обеспечивается рост уровня газификации природным газом жилфонда от 1 до 1,5% в год.
Губернатор Омской области Александр Бурков во время бюджетного послания законодательному собранию
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"В 2020 году начнутся работы по строительству магистрального газопровода до Большеречья, что создаст предпосылки для дальнейшей газификации северных районов области. Более детально долгосрочные перспективы мы должны определить совместно с компанией "Газпром" в программе газификации региона на 21-25 годы", - сказал Бурков.
Губернатор отметил, что хотя каждый год в регионе строится порядка 200 километров сетей газораспределения и газифицируется не менее 6 тысяч квартир, а по итогам текущего года уровень газификации составит 31% - самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе, он считает, что "темпы газификации должны быть ускорены".
Этому, по его словам, будет способствовать начало строительства в 2019 году магистральных газопроводов-отводов с газораспределительными станциями "Валуевская", "Называевская", "Налимовская" и ГРС-29. В результате появляется техническая возможность для газификации Тюкалинского и Называевского района с дальнейшим выходом в Исилькульский, Москаленский и Полтавский районы. А ГРС-29 обеспечит природным газом левобережье Омска и Омского района.
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