Магистральный газопровод на север Омской области начнут строить в 2020 году

ОМСК, 26 сен - РИА Новости. Строительство в Омской области магистрального газопровода до райцентра Большеречья, создающее предпосылки для газификации северных районов региона, начнется в 2020 году, сообщил в четверг губернатор Александр Бурков в бюджетном послании областному парламенту.

За весь период газификации по состоянию на 1 января текущего года в Омской области построено около 8,7 тысячи километров сетей газораспределения, газифицировано природным газом более 257 тысяч квартир в 273 населенных пунктах, включая Омск. Ежегодно обеспечивается рост уровня газификации природным газом жилфонда от 1 до 1,5% в год.

"В 2020 году начнутся работы по строительству магистрального газопровода до Большеречья, что создаст предпосылки для дальнейшей газификации северных районов области. Более детально долгосрочные перспективы мы должны определить совместно с компанией "Газпром" в программе газификации региона на 21-25 годы", - сказал Бурков.

Губернатор отметил, что хотя каждый год в регионе строится порядка 200 километров сетей газораспределения и газифицируется не менее 6 тысяч квартир, а по итогам текущего года уровень газификации составит 31% - самый высокий показатель в Сибирском федеральном округе, он считает, что "темпы газификации должны быть ускорены".