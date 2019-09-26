Бирюков: социальные объекты Москвы обеспечены теплом

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отопление включили во всех социальных объектах Москвы, завершается подача тепла в жилые помещения, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

"Теплом обеспечены все социальные объекты столицы: это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Завершается подача тепла на объекты жилого фонда. На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир", - цитирует пресс-служба заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Бирюков добавил, что в этом году, как и в предыдущем, городские службы справляются с этой задачей за 3 дня, вместо отведенных 5, тем самым работая с опережением графика.

"Во время пуска требуется включить в работу: дополнительные источники тепла, насосно-перекачивающие станции, открыть запорную арматуру на магистральных трубопроводах и в тепловых пунктах, вести тепловую наладку как на центральных тепловых пунктах, так и на внутридомовых системах отопления зданий", - пояснил заммэра.