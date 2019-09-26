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РИА Новости
Теплоснабжение

Бирюков: социальные объекты Москвы обеспечены теплом

12:07 26.09.2019 (обновлено: 12:50 26.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Отопление включили во всех социальных объектах Москвы, завершается подача тепла в жилые помещения, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"Теплом обеспечены все социальные объекты столицы: это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Завершается подача тепла на объекты жилого фонда. На территории Троицкого и Новомосковского округов подано тепло, однако на отдельных узлах управления в поселках Десеновское и Мосрентген в данный момент управляющие компании и ТСЖ доводят теплоноситель до квартир", - цитирует пресс-служба заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.
Бирюков добавил, что в этом году, как и в предыдущем, городские службы справляются с этой задачей за 3 дня, вместо отведенных 5, тем самым работая с опережением графика.
"Во время пуска требуется включить в работу: дополнительные источники тепла, насосно-перекачивающие станции, открыть запорную арматуру на магистральных трубопроводах и в тепловых пунктах, вести тепловую наладку как на центральных тепловых пунктах, так и на внутридомовых системах отопления зданий", - пояснил заммэра.
Из-за погодных условий отопительный сезон в Москве начался раньше времени, уже 20 сентября тепло было подано на социальные объекты, а с 23 сентября в жилые и промышленные помещения.
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