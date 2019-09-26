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РИА Новости
Теплоснабжение

Объем вынужденной генерации в России в 2025 году может снизиться на 22,7%

12:04 26.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции. Архивное фото
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Объем неэффективной "вынужденной" генерации, за которую приходится переплачивать потребителям, в 2025 году может снизиться на 22,7% к уровню 2024 года - до 2,775 ГВт, итоговый перечень 24 сентября утвердили на правительственной комиссии по электроэнергетике, пишет в четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Вынужденной признается генерация, которая не может пройти конкурентный отбор мощности (определяет рыночные цены на мощность электростанций) из-за высокой стоимости. При этом она не может быть остановлена, поскольку без нее невозможна работа отдельных участков энергосистемы, или она нужна для теплоснабжения населенных пунктов. Вынужденная генерация оплачивается по регулируемому, более высокому тарифу.
По данным "Коммерсанта", исходно на правкомиссию были заявлены 76 объектов мощностью 3,6 ГВт, но в итоговый перечень вынужденных "по теплу" не попала заявка Курганской ТЭЦ на 400 МВт (принадлежит Курганской генерирующей компании), по электроэнергии - более 400 МВт мощности мобильных ГТЭС в Крыму.
"По оценке "Совета рынка", совокупный платеж за вынужденную генерацию в 2025 году составит 4,8 миллиарда рублей, но эта сумма еще увеличится на оплату за мощность Новочеркасской ГРЭС (2,3 ГВт). Тариф для нее станет известен только в 2024 году, поскольку по данной ГРЭС он устанавливается на уровне экономически обоснованного, а не уменьшается ежегодно", - пишет газета.
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Объемы неэффективной генерации и платежи за нее в последние несколько лет снижаются, и будут снижаться дальше из-за индексации цен на мощность с 2022 года, считают аналитики. Как сообщили изданию в "Системном операторе", согласно заявкам генераторов, в 2019–2025 годах из эксплуатации может быть выведено 10,86 ГВт мощности. Но в "Сообществе потребителей энергии" призывают и вовсе отказаться от статуса вынужденной генерации, напоминая, что такие доплаты с энергорынка — это способ обеспечить финансовое благополучие генерации, а не надежное энергоснабжение потребителей, отмечает "Коммерсант".
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